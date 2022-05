Ana Luque ha hecho una dura confesión en "Supervivientes". La concursante, que saltó a la fama el año pasado tras defender a su amiga Olga Moreno en el plató de Telecinco, ha sorprendido a sus compañeros al confesar que padece un grave trastorno: "Tengo un problema grande".

La confesión llegó tras una discusión en la isla, después de que Marta le acusase de "hacerse la tonta". No me hago la tonta. Tengo un problema de dislexia grande, y ya está", ha explicado la superviviente, antes de ahondar en el tema: "Me he sacado mi carera con mucho esfuerzo. De verdad, con mucho esfuerzo, porque antes no estaba diagnosticado".

¿Qué es la dislexia?

La dislexia es una dificultad de aprendizaje que afecta a la lectoescritura. Erróneamente se ha relacionado con discapacidades motrices o visuales, pero no guarda relación. Se trata de un trastorno que comienza a ser visible cuando quien lo padece está comenzando a leer, aunque en ocasiones no se percibe hasta etapas posteriores.

Algunos rasgos de la dislexia son las dificultades en el lenguaje escrito y el aprendizaje de la lectura.

Ana Luque, toda una superviviente influencer

Ana Luque saltó a la primera plana mediática el año pasado, cuando defendió a su amiga Olga Moreno en los platós de Telecinco. Además, es toda una "influencer". En sus redes sociales se le puede ver continuamente viajando o posando con las últimas tendencias. Cuenta con más de 35.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

