Tremendo ataque de celos de Alejandro Nieto en "Supervivientes". La noticia de que su novia había estado hablando con un actor en una discoteca no ha gustado al modelo, que ha estado a punto de perder los papeles en la isla. "¿Por qué me tengo que enterar aquí?", clamaba el joven.

Todo comenzó cuando Marta le dijo a Alejandro Nieto que su novia había estado hablando con un joven en una discoteca. Nada más. Si bien, aunque no hubiese indicios para pensar en nada más, el superviviente sufrió un ataque de celos. "Modosita de mi polla. ¡¿Qué le cuesta decirme 'he estado en una discoteca hablando con un chaval'?!. ¿Por qué me tengo que enterar aquí?", lamentó a voces el concursante, que abundó: "Cuando yo le pregunté: '¿Qué tal?' Dijo 'con mis amigas de puta madre'. Y estuvo una hora hablando con un chaval".

Además, Alejandro Nieto afirmó que en caso de haberse dado la situación contraria, que él hablase con una mujer en una discoteca, a su pareja no le hubiese gustado: "Si yo hago eso me jala de los pelos".

Sobre lo fuera de bolos que parecía estar su reacción, Alejandro Nieto no se cortó ni un pelo. "No me vale y si no te gusta como soy, te buscas a otro. Es muy fácil. Uno más uno, dos; dos más dos, cuatro", resumió.

También hizo referencia a la supuesta explicación de su pareja, que no sería otra que mantuvieron una conversación sobre asuntos de trabajo. "Queda con el chaval si es de trabajo, pero no en una discoteca, que en una discoteca es lo que hay. 'Que estaba hablando de la profesión', de la profesión del nabo mío", criticó.

Alejandro Nieto es uno de los participantes de la presente edición de "Supervivientes". Nació en El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1991, y saltó a la fama en 2015 como aspirante a Míster España. Posteriormente participó en "Gran Hermano VIP 4" y en "La isla de las tentaciones".

El elenco inicial del "reality" de Telecinco era: Desirée Rodríguez, Yulen Pereira, Alejandro Nieto, Tania Medina, Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Anuar Beno, Rubén Sánchez Montesinos, Ana Luque y Juan Muñoz.