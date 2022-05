Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños. El programa ha conseguido poner el amor a la cocina y la creatividad como el epicentro de un reality en el que sus ediciones de concursantes conocidos, así como aquellos que buscan cumplir su sueño de ser cocineros, cautivan a millones de espectadores. Además, los tres jueces, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, sorprenden con cada valoración y sobre todo, con esos momentos de tensión en el que se ponen más serios. Pero, ¿cuánto cobran por participar en este programa de TVE? La web especializada en Televisión Bluper, ha publicado una información del Portal de Transparencia en el que aparece la relación de los sueldos de cada uno de los miembros que participan en el programa. En concreto, los tres jueces cobran 10.000 euros cada uno por programa. Los concursantes anónimos reciben 1.200 euros y los famosos, 3.000 euros por programa. La audiencia de Masterchef, en shock por lo que sucedió durante el programa La décima edición de 'Masterchef' vuelve a sorprender con una nueva doble expulsión. Teresa y Patricia tuvieron que abandonar las cocinas del talent culinario de TVE después de que fallasen en la elaboración de sus respectivos dos platos de pasta fresca en la prueba de eliminación. "No estaban acabados. No tenían gusto ni sabor en ninguno de los dos", dijo Pepe Rodríguez después de comunicar la decisión. En la cata de las elaboraciones, Patricia pecó de principiante con la pasta fresca al contar con importantes defectos en las dos elaboraciones como el dejar la pasta dura y cruda. Por su parte, Teresa tampoco convenció al jurado, no llegando a acabar el segundo plato por un despiste que tuvo al final del cocinado. Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina. A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad. De hecho ahora está a punto de estrenarse, coincidiendo con la edición senior de La Voz, otra nueva versión para gente mayor de este talent. Habrá que ver si tiene el mismo éxito que los otros hermanos que han pasado a lo largo de estos años por la emisión de Televisión Española.