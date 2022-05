Además de por su amabilidad y carisma, Gloria Camila es uno de los personajes televisivos que más destaca por su sinceridad. De ella hizo gala en "Ya son las ocho" para hablar de un gesto que Ana María Aldón con su padre, Ortega Cano, que podría evidenciar la fractura de la pareja.

Todo tuvo lugar en el "Sálvame Fashion Week", en la que Ana María Aldón participó como diseñadora. El momento en cuestión sucedió tras el desfile. "Si me pides sinceridad total, veo un súper abrazo a Jorge Javier Vázquez que parece que son amigos desde hace mil años, y luego a su marido, que va al plató, para darle un ramo de flores y para apoyarla, eché de menos un poquito un poquito más de amor, de efusividad, de cariño y de amor y de contacto", argumentó Gloria Camila Ortega.

También habló Gloria Camila sobre si su padre debería haber acudido o no al plató. "Yo le había dicho que en mi opinión no fuese, porque era el momento de Ana y es la que tiene que presentar sus trajes", argumentó ella, que luego también desveló los motivos por los que su padre, el diestro José Ortega Cano, decidió acudir a la "Sálvame Fashion Week": "Fue para apoyarla. Sabía el trabajazo que había detrás. Ella quería que fuese y él va para darle un ramo de flores y para apoyarla. Por eso no se sentó delante ni nada. Lo hizo y se fue", explicó.

Estos hechos no hacen sino alimentar los rumores de la fractura entre Ana María Aldón y José Ortega Cano. Ambos atravesaron una profunda crisis hace unos meses, tal y como reconoció la propia Aldón. Parecía que habían superado el bache, pero la frialdad en el momento en el que el diestro le entregó el ramo de flores, tal y como reconoce su hija, puede ser el reflejo de que algo no va bien en la pareja.

Sálvame Fashion Week

En esta tercera edición de la semana de la moda del programa de Telecinco participaron María Patiño, Terelu Campos, Kiko Hernández, Alonso Caparrós, Rafa Mora, Carmen Borrego, Lydia Lozano, Carmen Alcayde, Antonio Montero, Gema López, Chelo García-Cortés, Marta López, Miguel Frigenti, Víctor Sandoval, Laura Fa, Rocío Carrasco, Anabel Pantoja y Kiko Matamoros.

El jurado estuvo compuesto por Carmen Lomana, Eduardo Navarrete y Samantha Hudson. Jorge Javier Vázquez y Adela González serán los presentadores.

Como invitados estuvieron José Ortega Cano, Ivonne Reyes, Maestro Joao, Mahi Masegosa, Lara Sajen, Aless Gibaja y Marily Col.