El lunes pasado fue la última vez que vimos a Marta Riesco en el plató de 'AR'. Incapaz de contener las lágrimas, la reportera desvelaba que tres días después de romper en directo con Antonio David Flores por dejarla plantada el día de su cumpleaños, el excolaborador no le cogía el teléfono ni le contestaba a los mensajes y, destrozada, reconocía que cada vez veía más complicada una posible reconciliación.

24 horas después, sobrepasada por la situación, la reportera decidía alejarse del foco mediático y, sin ocultar el delicado momento anímico que estaba viviendo por su ruptura amorosa, anunciaba en redes sociales su necesidad de "evadirse" para volver a ser la de siempre. "Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos. Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos" confesaba, explicando que, a pesar de "no tener miedo" sí había perdido "un poco de fuerza y muchas ganas". Eso sí, convencida de que superaría este bache, Marta aseguraba que pronto volvería "con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza".

Y dicho y hecho. Exactamente una semana después la periodista ha vuelto a 'El programa de Ana Rosa'. Muy guapa con una minifalda y una cazadora de piel con flecos en la que se puede leer 'No tengas miedo' - un guiño a su single y el que parece ser el lema de su vida - Marta ha llegado a las instalaciones de Mediaset minutos después de las 8 de la mañana tranquila y con una sonrisa.

"Muy buenos días, me encuentro muy bien" ha asegurado, confesando sus ganas de volver al trabajo después de este parón en el que se ha refugiado en su familia y en sus amigos más cercanos, dando prioridad a su salud mental.

"Los médicos me han dicho que hay que tomarse las cosas con calma y que no te afecten tanto" ha explicado, horas después de reaparecer en redes sociales y anunciar su vuelta al trabajo con estas palabras: "Me han dado el alta. Estoy muy contenta, porque tengo muchas ganas de incorporarme a mis programas. A veces en la vida hay que parar y me ha vuelto a ocurrir* Y antes de encontrarme mal y peor, el médico consideró que me tenía que apartar unos días del trabajo. A veces hay que respirar y pensar en uno mismo".

Y, además de centrarse en su recuperación, ¿ha tenido noticias de Antonio David en todo este tiempo? Silencio absoluto, una sonrisa y un "no voy a decir nada de este tema", dejando en el aire si ha hablado con su exnovio, si es cierto que la ha bloqueado por su insistencia o si está decepcionada con el ex de Olga Moreno: "No voy a comentar nada".