Bomba en "Sálvame". Jorge Javier Vázquez ha abandonado el programa. Lo ha hecho en pleno directo, y tras unas palabras de Marta Riesco que no parecen haberle gustado. La decisión ha sorprendido a la audiencia, que no se imagina el programa sin el catalán.

Todo comenzó cuando Marta Riesco aseguró que llevaba dos bajas por culpa de la dirección y del presentador de "Sálvame". Ante tales acusaciones, Jorge Javier Vázquez decidió abandonar el plató del programa más visto del corazón entre semana en España, para sorpresa de los telespectadores.

Eso sí, el catalán regresó ante las cámaras unos minutos después, tras una pausa publicitaria. Y lo hizo con el cuchillo entre los dientes y con un objetivo entre ceja y ceja: Marta Riesco. Contra ella cargó nada más regresar a antena. "Yo tengo un público que me apoya", comenzó diciendo el catalán, antes de soltar toda su munición contra la colaboradora: "Y lo más importante, no tengo un novio que no denuncia cuando le llaman maltratador". “Me parece que, si en un momento me hizo gracia, ahora me parece peligrosa. Jamás querría tenerla en una redacción trabajando. Me estoy enterando de cosas, certificadas, que no me gustan en absoluto… como miente, como las historias que cuenta no se ajustan a la realidad…” comienza a decir Jorge Javier.

“No me gustaría tenerla trabajando en un equipo porque ensucia el ambiente y sus compañeros la detestan. Desde hace tiempo ha dejado de ser periodista y se ha convertido en una más”, añade el presentador, que, además, dice lo que piensa con respecto a su relación con Antonio David Flores. Marta Riesco se defiende vía redes sociales y Jorge Javier continúa: “Yo no he dicho que te voy a echar, pero cuando venga tu jefa (Ana Rosa) verás, porque a ella no le gustan estas cosas”, añade. Tras esto la advierte: “En Mediaset siempre que hablas hay alguien escuchando. Después de descojonarte conmigo vas a un lugar y dices en tono jocoso que te estás pensando denunciarme por acoso. No empecemos a jugar con estos temas porque igual la gentucilla con la que te juntas te lo tolera, pero, conmigo, estos términos no. No me toques las narices”.

Mara Riesco ha contestado a través de sus redes sociales al "acoso mediático" que dice sufrir desde algunos programas de la cadena en la que trabaja. "No hay derecho, no hay mujeres de segunda ni de primera, soy mujer como la que estáis defiendo. La violencia mediática me la estás haciendo tú a mí Jorge Javier. No hay derecho porque yo haya sacado una información me estéis denigrando de esta forma. Ya no me escondo. Ya no tengo miedo. Trabajo en una productora que me respeta y valora mi trabajo", dijo tajante Marta en sus redes sociales.

Pero eso no ha quedado ahí. La periodista se ha hundido en El programa de Ana Rosa. "No soy una mala persona, nunca me inventaría esta información bajo ningún concepto". Además, la periodista añade: "Se ha confirmado palabra por palabra todo lo que he ido diciendo. "Ellos han cambiado las versiones, yo nunca la he cambiado".

La reportera sigue manteniendo que habló a través del altavoz del móvil de Luis Pliego con Rocío Carrasco. Marta muestra su dolor: "Me parece denigrante que se esté diciendo que se estaban cachondeando de mí y que, una mujer que se ha dicho que es una mujer maltratada, que llame a una persona que es la pareja de su maltratador para reírse de ella".

"Me parece vergonzoso, lamentable y horrible el escarnio público que estoy sufriendo", sentencia la reportera. Riesco añade: "Me están intentando dejar de loca y ridiculizar. De mí no se ríe nadie, Marta Riesco no miente".