Olga Moreno se sentaba este fin de semana en el plató de Supervivientes. Tras la llegada de Omar Sánchez a Madrid saltaron las alarmas de por qué visitaba la capital, ahora ya lo sabemos, una reunión de exconcursantes de ‘Supervivientes’. El que fue marido de Anabel Pantoja ha estado cenando con Olga Moreno y Marta López, sus compañeras de edición.

A través de sus redes sociales han querido inmortalizar el momento, Omar dice con una aplica sonrisa “aquí me he reencontrado con una persona que me robó el pergamino”, refiriéndose a Olga. La ganadora de la pasada edición bromeó con su compañero: “Ahora somos pareja, para que lo sepáis todos, nos hemos enamorado”. Después de que la exmujer de Antonio David afirmara que se ha enamorado de Omar, Marta López entra en escena, “mentira, que no son pareja”. Luego la colaboradora de televisión empieza a besar la mejilla del exmarido de Anabel Pantoja.

Ante esto, Olga no duda en exclamar “¡para una exclusiva que voy a dar!” De nuevo Marta llena de besos a Omar y Olga se une a la fiesta, propinando un fuerte beso en la mejilla a su amigo. Con tanto cariño, el exsuperviviente comenta “las dos mejores, aquí están”, ¿cómo sentará esto a Alexia Rivas?

Rocío Flores se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' sobre la participación de Olga Moreno en el plató de 'Supervivientes'. Sin embargo, los colaboradores no han querido dejar pasar la ocasión y preguntar cómo se encuentra la relación entre ambas.

"Olga es muy así, como ella crea en algo, le da exactamente igual la opinión que tengas", matiza Ro Flores. Sin embargo, la colaboradora no se muerde la lengua a la hora de analizar a Alexia Rivas: "Mi opinión sobre ella es que cuando volvió del concurso tenía buena opinión de Olga, hablaba bien de ella como superviviente... a la tercera gala vio que le compensaba más públicamente darle caña y criticar el concurso de Olga que defenderla. Es respetable, cada uno hace lo que le da la gana, pero es mi punto de vista"

En cuanto a la participación de Olga Moreno como colaboradora de 'Supervivientes', Rocío Flores comenta: "La vi guapísima, pienso que puede aportar muchísimo porque ha estado mucho tiempo en la isla y encima fue la ganadora. Es la mejor superviviente. Es verdad que veo que el falta perder la vergüenza y expresarse mejor".

Beatriz Cortázar, al escuchar la buenas palabras de Ro, pregunta: "Vemos que vosotras ya no tenéis ningún tipo de problema...". La colaboradora pone una cara de circunstancia y Joaquín Prat añade: "A ver, desencuentro hubo tras la exclusiva". Entonces, tras las declaraciones de ambos, Rocío Flores confiesa qué ocurrió con Olga Moreno: "Yo di una opinión, no se me quiso entender, fui honesta, lo hablé con ella y punto final".