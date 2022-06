Las condiciones extremas de 'Supervivientes' empiezan a hacer mella en los concursantes y parece que las broncas están a la orden del día. Si hay algo claro que está dejando esta edición de Supervivientes que los aliados cambian de compañero cada pocos días.

La división total de los participantes de palya Royale es obvia tal y como se vio en el último Conexión Honduras.

Anuar Beno, Tania Medina y Yulen Pereira están por un lado y del otro: Kiko Matamoros, Nacho Palau y Mariana Rodríguez. Todo salta con las nominaciones, Mariana asegura que Yulen le ha chantajeado para que no nomine a Tania y ella termina nominando a Matamoros, lo que enciende la llama en la playa.

Ella le cuenta a Kiko y Nacho que se siente mal por haber hecho esto: “Me siento sucia por haber escrito tu nombre y por no haber sido leal conmigo misma”. Mientras, del otro lado comentan esto. “Has fallado la palabra de tu equipo”, cree Anuar y Yulen que lo que quiere es “salvar su culo”. Kiko cree que con esto se “han cargado a Nacho” y él asegura que se quiere quedar por “sus hijos”. Tania, por su parte se entera por boca de Anuar de los comentarios que dice Mariana: “Es Alejandro con tetas operadas”. “Estas prótesis que tengo yo, las tiene ella y muchas mujeres, me parece un comentario muy feo”. Y la guerra estalla entre ellos en la playa, todo comienza con los reproches entre Kiko Matamoros y Yulen y termina con la gran bronca de Anuar y Nacho, del que se han emitido las imágenes completas. “Kiko, te han traicionado estabais intentado hacer una estrategia y no os ha salido”, le dice Yulen y esto provoca el enfado del concursante: “Teníamos el derecho a nominar a quién quisiéramos, pero no de chantajear”. Y los gritos empiezan entre ambos y se añaden Anuar y Nacho.

Al final la bronca terminó con Anuar y Nacho Palau discutiendo y burlándose el uno del otro. Tal fue así, que al final Palau se encaró con el concursante. "No te acerques tanto, que lo mismo te doy un besito", le contestaba Anuar.

Pero no ha sido el único drama en la isla. Los Fatales se encontraban sentados en la arena. Ana Luque se dirigía a Alejandro para pedirle un favor: “¿Matamos los carabineros?”. Su compañero entendía que se refería a los ermitaños y ella corregía su error.

Marta Peñate, que se encontraba presente en ese momento, juzgaba lo que acababa de ocurrir: “Ella sabe cómo se dice, pero se hace la tonta”. Ana juraba que no era así y le pedía algo: “No me llames más tonta. No me hago la tonta, tengo un problema de dislexia grave, ¿vale? Me he sacado mi carrera con mucho esfuerzo”.

La superviviente ha seguido compartiendo su historia con sus compañeros: “Antes no estaba diagnosticado, cuando salgas lee un poquito de ella”, le decía a Marta. La canaria se defendía asegurando que ella también padece dislexia.

“Sabes cómo se dice, lo dices mal para la gracia. Una persona que se ha sacado dos carreras como tú dices, no creo que sea tan tonta”, insistía Marta. “Me choca, ¿cómo le enseñas las palabras a los niños, así de mal? ¿O es por la bobería y hacer la tontería aquí?”.