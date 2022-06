Las condiciones extremas de 'Supervivientes' empiezan a hacer mella en los concursantes y parece que las broncas están a la orden del día. Si hay algo claro que está dejando esta edición de Supervivientes que los aliados cambian de compañero cada pocos días.

Los Fatales se encontraban sentados en la arena. Ana Luque se dirigía a Alejandro para pedirle un favor: “¿Matamos los carabineros?”. Su compañero entendía que se refería a los ermitaños y ella corregía su error.

Marta Peñate, que se encontraba presente en ese momento, juzgaba lo que acababa de ocurrir: “Ella sabe cómo se dice, pero se hace la tonta”. Ana juraba que no era así y le pedía algo: “No me llames más tonta. No me hago la tonta, tengo un problema de dislexia grave, ¿vale? Me he sacado mi carrera con mucho esfuerzo”.

La superviviente ha seguido compartiendo su historia con sus compañeros: “Antes no estaba diagnosticado, cuando salgas lee un poquito de ella”, le decía a Marta. La canaria se defendía asegurando que ella también padece dislexia.

“Sabes cómo se dice, lo dices mal para la gracia. Una persona que se ha sacado dos carreras como tú dices, no creo que sea tan tonta”, insistía Marta. “Me choca, ¿cómo le enseñas las palabras a los niños, así de mal? ¿O es por la bobería y hacer la tontería aquí?”.

Y no ha sido, ni mucho menos, el momento más tenso. Los decibelios han subido hasta niveles insospechados en Cabeza de León. Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón y Marta Peñate se han encargado de que así fuera. Todo comenzaba por el uso que Alejandro hace del champú. Éste se defendía asegurando que a Marta “le molesta todo lo que hace”.

La bronca más fuerte de Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón

Esta discusión desembocaba en otra mucho peor entre Alejandro e Ignacio. Ahora era el reparto de la comida el motivo del inicio de la disputa: “¡Que dejes de gritar!”, le decía el primo del rey a su compañero. El andaluz se acercaba hasta tenerle a escasos centímetros: “¡Te grito si me sale de la po***!”. Ignacio le pedía “que no le escupiera en la cara”.

De nuevo, Marta y Ana intentaban frenar una situación que empeoraba por momentos. “A mí te me vuelves a poner así y tenemos un problema, eh”, advertía Ignacio. “¡Ten coj**** y tócame, tú ten po*** y tócame!”. Andando cada uno en una dirección tras ser separados por sus compañeras, Ignacio le dedicaba unas últimas palabras: “Put* simio, gilpoll**”, gritaba casi entre lágrimas el primo del Rey. “¡Flojo, egoísta!”, le contestaba Alejandro. “Tú eres un mierdas, que no sabes ni respetar a tu novia”.

En el programa de Ana Rosa, Joaquín Prat se ha pronunciado sobre estas imágenes. "A Alejandro le pierden las formas, pero tiene más razón que un Santo". Después, el presentador sentencia la actitud de la canaria durante el concurso: "Marta Peñate es una acosadora profesional, y digo acosadora, es una mujer que vive por y para tocarle las narices a sus compañeros".

En cuanto al tercer implicado en esta discusión, Joaquín Prat vuelve a ser contundente: "Nacho es un listo que siempre el que parte y reparte se lleva la mejor parte y ya lo ha hecho en otras ocasiones anteriores". Además, continúa diciendo sobre el joven Borbón: "Siempre se lleva, qué casualidad, el mejillón, la almeja o el grano de arroz extra...".

El análisis del presentador no queda ahí, pues sigue diciendo sobre Nacho de Borbón: "Es un chaval calmado, pero es sibilino, se lleva siempre la parte más grande". Por último, Joaquín Prat termina su intervención dejando claro una cosa a los tres concursantes: "Machacando al otro no se brilla, cariño".