Las condiciones extremas de 'Supervivientes' empiezan a hacer mella en los concursantes y parece que las broncas están a la orden del día. Si hay algo claro que está dejando esta edición de Supervivientes que los aliados cambian de compañero cada pocos días.

La división total de los participantes de palya Royale es obvia tal y como se vio en el último Conexión Honduras.

Anuar Beno, Tania Medina y Yulen Pereira están por un lado y del otro: Kiko Matamoros, Nacho Palau y Mariana Rodríguez. Todo salta con las nominaciones, Mariana asegura que Yulen le ha chantajeado para que no nomine a Tania y ella termina nominando a Matamoros, lo que enciende la llama en la playa.

Ella le cuenta a Kiko y Nacho que se siente mal por haber hecho esto: “Me siento sucia por haber escrito tu nombre y por no haber sido leal conmigo misma”. Mientras, del otro lado comentan esto. “Has fallado la palabra de tu equipo”, cree Anuar y Yulen que lo que quiere es “salvar su culo”. Kiko cree que con esto se “han cargado a Nacho” y él asegura que se quiere quedar por “sus hijos”. Tania, por su parte se entera por boca de Anuar de los comentarios que dice Mariana: “Es Alejandro con tetas operadas”. “Estas prótesis que tengo yo, las tiene ella y muchas mujeres, me parece un comentario muy feo”. Y la guerra estalla entre ellos en la playa, todo comienza con los reproches entre Kiko Matamoros y Yulen y termina con la gran bronca de Anuar y Nacho, del que se han emitido las imágenes completas. “Kiko, te han traicionado estabais intentado hacer una estrategia y no os ha salido”, le dice Yulen y esto provoca el enfado del concursante: “Teníamos el derecho a nominar a quién quisiéramos, pero no de chantajear”. Y los gritos empiezan entre ambos y se añaden Anuar y Nacho.

Al final la bronca terminó con Anuar y Nacho Palau discutiendo y burlándose el uno del otro. Tal fue así, que al final Palau se encaró con el concursante. "No te acerques tanto, que lo mismo te doy un besito", le contestaba Anuar. Pero la bronca no ha terminado ahí. El hambre está provocando tensos enfrentamientos entre los habitantes de Playa Royale. Kiko Matamoros quería elegir como fruta del día la piña más grande que habían conseguido, algo que enfureció a Yulen Pereira.

“No esta Tania, no esta Anuar. Te vas a comer el doble de arroz y además quieres comerte la piña más grande aprovechando que hay menos gente”, brotaba el deportista. Además, Yulen acusaba al colaborador y a Nacho Palau de utilizar una vara para conseguir cocos de un árbol, algo prohibido por la organización. “Os coméis un coco entre vosotros y encima queréis la piña grande, sois la host**”.

Kiko Matamoros aseguraba que el esgrimista había hecho lo mismo y desvelaba que el grupo había hecho trampas haciendo el fuego. “Suéltalo que vas de listo, no de lecciones de nada. ¿Con qué se encendió el fuego? Las pruebas las he visto yo. Hemos hecho todos lo mismo. NI malo ni bueno, pero santos no, ninguno”.

“Soy el primero que dice que colaboró en la mentira del fuego. Yo fui el primero en saber cómo se había hecho, y tú el segundo. Porque vi los trozos del insecticida y los cogí con esta mano y los tiré al fuego sin que me viera la cámara. Luego dijimos: ‘si nos pillan todos cómplices’. ¡Saca los coj**** a pasear. Da la pu** cara!”, gritaba fuera de si Kiko desvelando así el misterio del fuego.