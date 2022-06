Han sido muchos los mensajes que Chelo García Cortés ha recibido estos días por su caída en la 'Sálvame Fashion Week' la semana pasada que terminaba con en rotura de muñeca. Una faena para la colaboradora que, días más tarde, confesaba en directo que este año tenía muchas ganas de desfilar porque se sentía más segura de sí misma que nunca.

Hemos podido hablar con Marta, mujer de Chelo García Cortés, y nos ha explicado cómo ha ido la operación de brazo de la periodista: "gracias a dios ha ido muy bien. Ella lo ha pasado muy mal, tenía muchos nervios y una cosa de estas tienes que tener en cuenta que te rompe la vida".

La pareja de la colaboradora de televisión nos ha asegurado que ya está en planta y recuperándose de los efectos de la anestesia: "le cuesta hablar y, bueno, ha tenido anestesia general y tiene los deditos muy bueno, lo normal después de una operación". Eso sí, Marta no se ha separado de su lado ni un solo momento, siendo su principal apoyo y consuelo en estos momentos tan incómodos para la periodista.

En cuanto a cuándo recibirá el alta, Marta nos ha desvelado que: "tiene para dos días. El jueves tiene que volver a pasar el cirujano. O sea que mañana según lo que vean ya le dicen". Y es que recordemos que no se trata de la primera vez que Chelo sufre algún incidente en el trabajo que le obliga a estar en casa de reposo... por lo que entendemos que todavía tienen que pasar unos días para volver a verla en la pequeña pantalla.

Accidentado inicio de la 'Sálvame Fashion Week

La gran gala de la tercera edición de la 'Sálvame Fashion Week' no ha podido comenzar de la peor manera posible. Chelo García-Cortés ha causado este miércoles baja del especial del programa de Telecinco después de lesionarse en la mano izquierda al caerse durante la actuación inicial de WRS, el representante de Rumanía en Eurovisión 2022.

Minutos después de que se produjese la caída, Jorge Javier Vázquez conectó con Chelo García-Cortés, que recibía la atención de los servicios médicos en el backstage, que inmovilizaron su muñeca izquierda. "La verdad es que tenemos que decir que uno siempre consigue lo que se propone porque ha estado todo el día diciendo que el suelo resbala", contó el presentador.

"No sé dónde me duele, pero me lleváis un sitio, ¿no?", aseguró la periodistas mientras estaba acompañada de Adela González y Nuria Marín.