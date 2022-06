Los colaboradores de Sálvame siguen al pie del cañón, discutiendo, debatiendo y entreteniendo a la audiencia que les sigue cada tarde con su particular manera de narrar la crónica rosa de este país. Entre todos los rostros que desfilan por el plató de Sálvame, el de Kiko Hernández se ha convertido en uno de los fundamentales para el espacio de Telecinco.

El colaborador se embarcó hace meses en un proyecto profesional muy diferente de la televisión, el comercializar una marca de aceitunas. Ahora, ha dado un enorme salto profesional y se va a estrenar como actor en una obra teatral. Algo que ha tenido a Kiko con un "nudo en el estómago" desde el primer día, pues su gran estreno está cada vez más próximo. Además, el colaborador de 'Sálvame' será el encargado de ponerse en la piel del protagonista de 'Distinto', una obra escrita y dirigida por Juan Andrés Araque Pérez. De este modo, en el cartel promocional de la obra, Kiko Hernández aparece como principal gancho promocional, encabezando un elenco que completan Eva Marciel, Ángel Burgos y Fran Antón. 'Distinto', que comenzó a calentar motores hace ya bastantes meses (antes de que la pandemia obligase a detener la maquinaria) cuenta la historia de Alejandro, un triunfador que ha conseguido todo lo que cualquier persona a los 43 años puede desear.

Según reza la página web oficial de la producción, nuestro protagonista es "el productor más importante del país. Es aclamado, aplaudido y hasta deseado. En lo personal, su triunfo no ha sido menor: está casado con una mujer maravillosa y sigue teniendo los mismos amigos de la infancia. Nada puede romper un mundo tan perfecto", ¿o sí? . Una historia prometedora que, además, ya ha colgado el cartel de 'entradas agotadas' para su gran estreno, previsto para el próximo 11 de febrero en la sala José María Rodero de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

No obstante, esta obra, que se iba estrenar el 28 de mayo en Villaueva de la Serena (Extremadura) ha sido cancelada de forma repentina, tal y como ha anunciado el ayuntamiento de la localidad en su cuenta oficial de Facebook. Los comentarios que acompañaban a la imagen no han sido muy amigables con el colaborador de Sálvame. "Me parece muy bien que se suspenda, no es apropiado dar cabida a este tipo de personajes en una agenda cultural". "Prepotente indeseable,me alegro no se puede presumir de lo que no sé es!!!!"