Los "realities" y los "talent" son programas en los que los nervios y las emociones de los concursantes están a flor de piel. Por eso, ya desde el primer "Gran Hermano", no es raro que de este tipo de programas salgan parejas. Eso es lo que sucedió en este caso y lo que explica, con pelos y señales, un concursante de "Masterchef": "Fue 100% real".

La confesión llegó a través de las redes sociales del aspirante, que no es otro que Alberto Gras, cuarto clasificado de la octava edición de "Masterchef", emitida en 2020. "Estuvimos muy bien durante el programa. Estuvimos juntos, fue real 100%. De hecho éramos los dos únicos solteros que estuvimos los cuatro meses", comenzó explicando el aspirante a chef, sobre la relación que mantuvo con otra aspirante, Luna Zacharias, que acabó en quinto puesto.

De hecho, ambos continuaron la relación tras su paso por el programa, tal y como relató el propio Alberto Gras. "Estuvimos un tiempo fuera viéndonos. Yo fui a Lanzarote y ella vino a Barcelona, pero al final, entre una cosa y otra, la distancia... dejamos de vernos. No tenía sentido estar así", relató, antes de zanjar: "Cada uno con su vida y es lo que hay".

El cocinero también se sometió a algunas preguntas de seguidores. Hasta a las más íntimas. Hubo quien le preguntó si ambos habían mantenido relaciones sexuales en las cocinas de "Masterchef", algo que Alberto negó con rotundidad.

"Masterchef", uno de los platos fuertes de TVE

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.

De hecho ahora está a punto de estrenarse, coincidiendo con la edición senior de La Voz, otra nueva versión para gente mayor de este talent. Habrá que ver si tiene el mismo éxito que los otros hermanos que han pasado a lo largo de estos años por la emisión de Televisión Española.