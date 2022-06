Marta López Álamo se ha convertido en un rostro habitual de los platós de Telecinco por su papel como defensora de Kiko Matamoros en 'Supervivientes'. Hace unos días acudió a 'Sálvame' para hablar del reality show y de cómo está viviendo la participación de su novio, que esta semana vuelve a estar en la cuerda floja. Sin embargo, cuando el programa se desvió de este tema para rescatar unas imágenes de su pasado, la modelo acabó abandonando el plató.

En concreto, el equipo de 'Sálvame' empezó a emitir unas imágenes sobre un concurso de belleza al que se presentó hace unos años. En ese momento Marta se levantó de su silla para mostrar su malestar con el director, que optó por detener el vídeo en ese mismo instante. La influencer regresó a su asiento para dejar clara su función en el programa: "No quiero hablar de otra cosa que no sea el concurso de mi novio, quiero que se me respete".

"Me cuesta mucho venir a estos programas, lo paso fatal y me pongo nerviosa. No me gusta, lo hago por mi novio", aseguró Marta mientras Jorge Javier Vázquez intentaba averiguar por qué no le gustan las imágenes del mencionado concurso de belleza: "¿Te da vergüenza?".

"Por lo que sea, Jorge. ¿Me podéis respetar? Lo pasé muy mal en esa época", respondió la invitada, que al sentirse presionada por los colaboradores, abandonó el plató entre lágrimas: "Sabía que me ibais a hacer esto".

El presentador fue detrás de ella e intentó convencerla para que regresara al estudio: "A ti esas imágenes te dolerán mucho, pero la gente no las tiene en la retina y no se van a emitir. Si has dicho que no, es que no".

Tras esta situación, la novia de Kiko Matamoros, colaborador habital del programa, no ha vuelto ale spacio de Telecinco. Marta López Álamo ha revelado que no se siente cómoda trabajando en programas de televisión que tienen relación con la telerrealidad, aunque ha dejado claro que "alaba" la labor de todos los colaboradores que, como su novio, forman parte de estos programas: "Todos lo hacen muy bien, son buenísimos y lo respeto [...] Pero me parece que si quieres trabajar en la prensa del corazón te tiene que gustar porque es tedioso psicológicamente. Cada uno elige su camino en la vida y el mío no es ese, ni lo ha sido, ni lo será".

Además, Marta no solo ha asegurado que no podría ser colaboradora en programas como 'Sálvame' por su nulo interés en trabajar en la televisión, sino porque también siente que "no sirve" para formar parte de "un programa de corazón": "Creo que no sirvo porque no me gusta meterme en polémicas, ni discutir, ni alzar la voz [...] No todo el mundo que ha aparecido en algún programa, como es mi caso, tiene el objetivo de trabajar en la televisión".

La novia de Kiko Matamoros ha afirmado que estas son sus razones para no volver a 'Sálvame', aunque sí que seguirá acudiendo a los distintos programas de 'Supervivientes' para defender al colaborador. Además, ha querido aclarar que no existen otros motivos para no querer ir a la televisión: "No es porque no sea capaz, ni porque tenga miedo, es porque no me gusta. Nunca he vendido mi vida, he hablado de mi relación con Kiko si he tenido que hablar, pero nada más".