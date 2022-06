Muy tocado tanto física como anímicamente, Juan Muñoz no se podía ni creer este domingo que la audiencia le hubiese elegido a él en lugar de a Desi para continuar siendo el parásito de Playa Paraíso en 'Supervivientes'. Sin poder contener las lágrimas, el humorista aseguraba que no podía seguir en el reality y que no podía entender como no había sido él el expulsado.

Horas después, e incapaz de continuar adelante, Juan tomaba la decisión de abandonar 'Supervivientes', convirtiéndose así en el primer concursante que tira la toalla en esta edición y sin que nada ni nadie le pudiese hacer cambiar de opinión.

Y tras este sorprendente abandono, el exmiembro de 'Cruz y Raya' ya se encuentra en España. Esta madrugada el exsuperviviente ha llegado a Madrid y, al igual que ha pasado con el resto de celebrities, la organización del reality le ha recibido con unos auriculares para evitar que escuche nuestras preguntas y se entere de lo que se ha dicho sobre él en los últimos días.

Serio y muy delgado - la pérdida de kilos en él es más que evidente - Juan ha evitado contarnos por qué decidió abandonar ni si se arrepiente de haber tomado esta decisión. Levantando el pulgar, el cómico ha dejado claro que todo está bien, pero no ha respondido a la pregunta que muchos se han hecho desde su marcha: ¿Cómo afrontará la cuantiosa multa económica que 'Supervivientes' impone por dejar voluntariamente la isla? Y ¿cuánto tendrá que pagar?

Por su parte, Desirée Rodríguez fue expulsada de la audiencia como Parásito. Sin embargo, tras el abandono voluntario de Juan Muñoz, la audiencia decidió repescarla. A la exconcursante de 'Gran Hermano' no le está resultando nada fácil permanecer ella sola en Playa Paraíso y ha despertado con un gran bajón. "Hoy es martes y amanece lluvioso, bueno lluvioso, que me he despertado como si estuviese duchándome. Anabel y Anuar ya se fueron", escribía en su diario rompiendo a llorar. ·En estos momentos me acuerdo de mi padre. De lo orgulloso que se estará sintiendo desde arriba. Me acuerdo de mi tata, por su puesto de Luciano…·.

"Me encuentro aburrida, sola y triste. Ya no llueve, pero el aire trae desolación. Paciencia es lo que me sobre para aguantar esto. Ojalá venga Luciano a verme esta tarde, el otro día me supo a poco su visita", pide la concursante. "Es verdad que en el diario he escrito que esperaba echar a los parásitos uno a uno, pero no sé cómo sucederán las cosas. Si puedo superar la primera noche, superaré todas".