Fractura entre Ana María Aldón y Gloria Camila. Los últimos dardos que se han lanzado una a otra y la otra a la una han terminado por separarlas. A eso hay que sumar los rumores de ruptura entre la modista y el extorero José Ortega Cano. Ahora, Ana María Aldón ha puesto los puntos sobre la íes en lo que a la relación de ambas se refiere.

Hasta hace unas semanas todo era de color de rosa entre Ana María Aldón, mujer de José Ortega Cano, y Gloria Camila, hija del extorero. O, al menos, eso es lo que ambas mostraban en sus redes sociales: besos, abrazos, piropos, cenas...

Todo comenzó a decaer cuando se conoció que la pareja no pasaba por su mejor momento. Ana María Aldón llegó a reconocer en antena que ambos atravesaban una crisis.

Esta situación no ha pasado desapercibida para los periodistas del corazón, que no dudaron en preguntarle sobre el asunto en "Viva la vida".

"¿Cuándo fue la última vez que habéis hablado más de cinco minutos?", preguntaron a la diseñadora, a lo que Ana María Aldón contestó con franqueza: "No soy ni su madre, ni su madrastra ni su amiga. Yo no soy su amiga".

Ana María Aldón explicó con más detalle la situación. "Si nosotros estamos en una comida y va a casa, hablamos lo que tenemos que hablar e interactuamos como el resto de la familia", dijo, antes de insistir: "No soy su madre, no soy su amiga ni una persona a la que cuente sus confidencias. Ella cuando va a su casa, a casa de su padre, es para estar con todos, pero especialmente la relación es con su padre más estrecha".

Fue entonces cuando Terelu afeó, en cierta medida, la actitud de Gloria Camila. "Ella llama a su padre para decirle que estuvo muy guapo y el tiempo justo, pero no tuvo un minuto para decirle qué bien estuvo tu mujer", señaló, en clara referencia a la participación del diestro en la "Sálvame Fashion Week", en la que Aldón participó como diseñadora, recibiendo en el plató un ramo de flores de mano de Ortega Cano.

"No tenemos una mala relación de decir ni nos hablamos. Nosotras nos hemos ido a cenar las dos juntas, pero hace dos meses", abundó Ana María Aldón.

Tensión entre Ana María Aldón y Ortega Cano

Además de por su amabilidad y carisma, Gloria Camila es uno de los personajes televisivos que más destaca por su sinceridad. De ella hizo gala en "Ya son las ocho" para hablar de un gesto que Ana María Aldón con su padre, Ortega Cano, que podría evidenciar la fractura de la pareja.

Todo tuvo lugar en el "Sálvame Fashion Week", en la que Ana María Aldón participó como diseñadora. El momento en cuestión sucedió tras el desfile. "Si me pides sinceridad total, veo un súper abrazo a Jorge Javier Vázquez que parece que son amigos desde hace mil años, y luego a su marido, que va al plató, para darle un ramo de flores y para apoyarla, eché de menos un poquito un poquito más de amor, de efusividad, de cariño y de amor y de contacto", argumentó Gloria Camila Ortega.

También habló Gloria Camila sobre si su padre debería haber acudido o no al plató. "Yo le había dicho que en mi opinión no fuese, porque era el momento de Ana y es la que tiene que presentar sus trajes", argumentó ella, que luego también desveló los motivos por los que su padre, el diestro José Ortega Cano, decidió acudir a la "Sálvame Fashion Week": "Fue para apoyarla. Sabía el trabajazo que había detrás. Ella quería que fuese y él va para darle un ramo de flores y para apoyarla. Por eso no se sentó delante ni nada. Lo hizo y se fue", explicó.

Estos hechos no hacen sino alimentar los rumores de la fractura entre Ana María Aldón y José Ortega Cano. Ambos atravesaron una profunda crisis hace unos meses, tal y como reconoció la propia Aldón. Parecía que habían superado el bache, pero la frialdad en el momento en el que el diestro le entregó el ramo de flores, tal y como reconoce su hija, puede ser el reflejo de que algo no va bien en la pareja.