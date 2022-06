Marta Riesco pasa por su peor momento. La reportera está siendo sometida a una gran presión mediática después de que Rocío Carrasco y su entorno negasen rotundamente que fuese invitada a cantar en el concierto "Mujeres cantan por Rocío Jurado", como ella mismo había afirmado en "Ya son las ocho".

"Quiero pedir perdón a mi familia y a la gente que me quiere por todo lo que están pasando", ha asegurado desde Sevilla la reportera, que afirma estar consternada por el acoso mediático que está sufriendo y por los insultos recibidos de Jorge Javier Vázquez en el programa de ayer de "Sálvame".

Rocío Carrasco desmonta las mentiras de Marta Riesco

Todo apunta a que Marta Riesco miente. La reportera, y pareja de Antonio David Flores, sostuvo la semana pasada que había recibido una invitación de Rocío Carrasco para cantar por Rocío Jurado en un concierto que ella organizó por el 8-M. Ahora, una frase de Riesco puede descubrir que mintió. La frase ha sido desvelada por la propia Rocío Carrasco.

En un momento concreto, en una conexión desde Sevilla, Marta Riesco argumentó que ella no tenía tanta capacidad inventiva "como para que todo haya cuadrado", tratando de dar veracidad a la historia que había contado.

Si bien, tras esa aparentemente inocente frase, hay un gran revelación, según Rocío Carrasco. "Ha dicho que 'haya curadrado'. ¿Eso qué quiere decir, que antes no coincidía y ahora sí?", ha argumentado la hija de Rocío Jurado, quien considera que esto es síntoma de que estaba mintiendo.

Guerra entre Rocío Carrasco y Marta Riesco

Guerra abierta y cruenta entre Rocío Carrasco y Marta Riesco. Las presuntas mentiras de la actual pareja de Antonio David Flores han colmado la paciencia de la hija de Rocío Jurado, que ayer desveló en el plató de "Sálvame" las medidas que piensa tomar contra ella.

"Hasta ahora, si me apuras, en todo lo que era partícipe lo hacía desde un punto de vista periodístico, si me apuras. Aunque no lo compro, es entendible", ha comenzado a explicar Rocío Carrasco, sobre las últimas informaciones vertidas por Marta Riesco en "Ya son las ocho", en las que, entre otras cosas, decía que había recibido una llamada de Rocío Carrasco para invitarle a cantar en el concierto benéfico organizado para su madre y en otra ocasión para cenar. Ambas conversaciones son negadas en rotundo por Rocío Carrasco.

Si bien, ahora Rocío Carrasco considera que la situación es diferente. "Ha cruzado la línea. Ha usado una mentira que se ha inventado, porque yo jamás en mi vida he hablado contigo. Jamás en la vida. Nunca jamás en la vida he hablado contigo", ha enfatizado, mirando a cámara Rocío Carrasco, antes de proseguir: "Y tú, esas ínfulas que tienes de superioridad, las coges y las usas para cuestionarme otra vez a mí. Para ejercer violencia contra mí por boca de ya se sabe quién y decir una serie de barbaridades increíbles, que hoy por hoy, al haber cruzado esa línea sí puede ser que utilice en un procedimiento judicial", ha desvelado.

Además de esta advertencia, a Marta Riesco también le han caído importantes críticas por parte del resto de colaboradores del plató de "Sálvame". "Lo que hace Marta es meter a gente que es ajena, como Sonia, subdirectora de AR o a Sonsoles, como bien ha confirmado Sonsoles", ha apuntado Jorge Javier Vázquez.

Pero no todo ha sido Marta Riesco. durante su intervención e Sálvame, la hija de Rocío Jurado también habló sobre Rocío Flores. "Perdón que te moleste escucharlo, pero tu hija también ha entrado en esto, ha entrado en ese juego", ha entonado Jorge Javier durante sus declaraciones y ella ha reaccionado ante sus palabras: "Ella verá". Jorge Javier recapacita por qué dice el que "llegado el momento ojalá Rocío Flores no se encuentre en su vida a Olga Moreno" y Rocío Carrasco responde: "¿Sabes lo más fastidiado? Que Rocío Flores, por desgracia, ya se ha encontrado a Olga Moreno, eso es lo fastidiado". Visiblemente emocionada, ha hablado de su hija y su relación con Olga Moreno: "A lo mejor si no se la hubiese encontrado y se hubiera encontrado otro tipo de personas, a lo mejor las cosas hubieran ido por otro derrotero, pero ha tenido la desgracia de que ya se la ha encontrado". Y añade: "No creo que tenga la mala suerte de encontrarse a dos iguales en su vida".