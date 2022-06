Buenas noticias para Chelo García Cortés. Dos días después de pasar por quirófano para operarse de la muñeca tras su fatal resbalón durante la 'Sálvame Fashion Week' el pasado 25 de abril la colaboradora ha recibido el alta y, muy positiva y con una inmensa sonrisa, nos ha contado cómo ha salido todo antes de poner rumbo a Barcelona para continuar con su recuperación en su domicilio.

Acompañada por su pareja Marta y con el brazo en cabestrillo Chelo ha confesado que está "contenta" porque todo ha salido "muy bien". "Estaba un poco asustada cuando me caí y vi la forma de la muñeca, pero tengo la suerte de que solo se ha roto el radio con lo cual..." ha explicado, agradeciendo en varias ocasiones los cuidados que ha recibido durante sus dos días de ingreso en el madrileño hospital de La Luz.

"Me ha operado el mismo médico de Belén Esteban y es un médico maravilloso. Y el anestesista también. He estado en muy buenas manos y todo ha salido bien" ha señalado, apuntando que le han puesto "6 tornillos" en la muñeca y que afronta con mucho optimismo la rehabilitación que le espera en las próximas semanas.

Deseando volver a 'Salvame' porque "si no trabajo no cobro", Chelo ha adelantado que será el próximo martes cuando acuda a su primera revisión y será entonces cuando el doctor le diga cuando podrá tener el alta y reincorporarse al programa.

Con el apoyo incondicional de Marta - "es una buena enfermera, se está quedando en los huesos cada vez que me pasa algo" confiesa - la periodista ha contado durante este duro trance con los ánimos de todos sus compañeros en 'Sálvame', como señala orgullosa: "Me han llamado todos mis comañeros, todos mis jefes. Vino Gema a verme, María Patiño porque está en Fuerteventura, y todo el mundo me ha llamado, también Carlota. Belén Esteban no ha parado de controlar que yo esté bien".

Reconociendo que no es mala enferma pero sí "muy aprensiva y quejigueta porque me da miedo", Chelo se muestra optimista y convencida de que pronto volverá a la carga. "Ya ha pasado el susto y ya está. Me han cuidado mucho" afirma, esperanzada porque le coloquen algo similar a lo que lleva Lydia Lozano - que se rompió el mismo hueso recientemente - y regresar a 'Sálvame' dentro de unos días.

"Yo no creo en esas cosas del mal de ojo. Sé por dónde van pero no creo" asegura sonriente cuando le preguntamos por lo de la 'maldición' del programa tras su caída, la de Lydia y la de Belén Esteban: "Tenemos una mala rachita las chicas, eso si, pero mal de ojo... Las mujeres somos muy guerreras y sufrimos consecuencias" bromea.

Durante su ingreso hospitalario Chelo también ha tenido tiempo para ponerse al día de las últimas novedades de 'Supervivientes' y no ha dudado en mostrar su "alegría" por la salvación de Kiko Matamoros, al que desea que "aguante todo lo que pueda para que cuando venga me diga lo durito que era...".

Sobre Anabel Pantoja, la colaboradora cree que está "haciendo un gran concurso". "Tenía que hacer lo que está haciendo, no me extraña que le guste Yulen porque se parece mucho a Omar aunque más alto" apunta, reconociendo que "Omar me cae muy bien, pero lo que tenga que ser será".

"Yo estuve en la isla y no necesité achuchones, pero a Anabel le gusta seducir. Yo soy mucho más mayor y no me compensaba cambiar lo que tengo en casa por lo que había en la isla..." bromea, confesando que Omar "siempre tendrá un hueco en mi corazoncito porque es la persona que más valor le ha dado a Anabel y ha hecho que sea la que es hoy", pero cree que si la sevillana "se enamora de Yulen y se va con él, no pasa nada".

Por último, Chelo también se ha pronunciado sobre el éxito rotundo de Isabel Pantoja en su minigira por Latinoamérica: "Me parece muy bien que haya salido, creo que tenía que haber salido antes, está teniendo un gran exito. Estuve con ella en Chile y Argentina y sé quien es allí y me alegro muchísimo". "Ahora solo espero que siga cantando y que cuando vuelva vea a sus hijos y a sus nietos y empiece de cero ora vez. Creo que con sus hijos y nietos no hay que mandar mensajes, hay q abrazarlos y ya está" concluye.