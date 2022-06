La estrella televisiva estadounidense Kim Kardashian, propietaria de una empresa de ropa interior moldeadora, ha fichado a Rosalía como modelo para su nueva colección que la ganadora del Grammy luce en una serie de fotos publicadas este lunes.

La marca de Kardashian, Skims, reveló la colaboración con un vídeo corto en el que la ganadora del Grammy, con el rostro oculto por su emblemático casco de motorista con orejas de gato, camina hacia la cámara vestida con un conjunto de sujetador y pantalón corto de color negro y muestra su identidad.

"Todo el mundo lleva Skims", dice la artista en español, lanzando una sonrisa antes de dar media vuelta y abandonar el plano.

En un comunicado recogido por Billboard, la marca dijo encontrar inspiración en la "influencia internacional de Rosalía, que trasciende la música y sigue creciendo en el sector de la moda", y describió a la creadora de 'Motomami' como "la artista global femenina más relevante del momento".

Kardashian, citada en la nota, destacó la capacidad de la cantante para "empujar los límites y experimentar con su música y estilo personal", y dijo querer trasladar su "energía y seguridad" a esta campaña promocional, que por primera vez va dirigida a una audiencia hispanohablante.

