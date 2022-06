Guerra abierta entre Rocío Flores y Alexia Rivas. A la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco le están lloviendo los palos en redes, después de que dijese que Rivas tiene un asiento en el programa por haber mantenido una relación sentimental con Alfonso Merlos. Flores ha hecho un auténtico zasca a sus "haters" a través de su cuenta de Instagram al explicar los verdaderos motivos de su fichaje por el mismo programa.

Todo comenzó cuando un usuario increpó a Rocío Flores a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí le afeó que ella criticase primero que Alexia Rivas acudiese a "Ya son las ocho", tras decir que el único motivo era por su relación con Merlos. El usuario le espetó que ella hacía lo mismo: "¿Tú por qué estás? ¿Por tu carrera de periodismo?".

A este ataque frontal Rocío Flores respondió con total naturalidad. "Estoy por ser la nieta de Rocío Jurado. Lo importante es saber por qué estamos cada uno y yo lo sé desde siempre y lo digo alto y claro", contestó la tertuliana.

Aún hubo más. "Por cierto, ya que tienes tanto interés, nunca he estudiado periodismo porque nunca me ha gustado. Es algo que también he dicho públicamente".

Estas contundentes contestaciones no solo dejaron sin respuesta a la usuaria de Instagram, sino que fueron muy aplaudidas por sus "followers".