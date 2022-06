Nuevo frente para Antonio David Flores, que no gana para disgustos. Y es que a la reaparición de Rocío Carrasco en televisión cargando duramente contra él, contra Marta Riesco y contra Olga Moreno y anunciando que pronto contará por qué no tiene relación con su hijo David - "es una trama gordísima" que habría urdido su exmarido, como ha adelantado - se une la revelación que Jorge Javier Vázquez ha hecho sobre el malagueño en la revista 'Lecturas'.

Además de arremeter contra él y contra su hija Rocío Flores, el presentador de 'Sálvame' asegura que Antonio David se encargó de filtrar a los directores del programa que José Ortega Cano se le habría insinuado en un viaje familiar a Nueva York. "Se lo filtró a la dirección. Él. Si no, ¿de qué manera vamos a saber nosotros y montar un número con esa historia? Fue Antonio David quien lo contó", contaba Jorge Javier en su entrevista en Lecturas.

Algo que habría hecho durante el confinamiento para ganar puntos con la 'cúpula', cuando se alojaba en la casa de Gloria Camila porque la mayoría de hoteles estaban cerrados a causa de la pandemia.

Una sorprendente información que podría provocar la ruptura del viudo y la hija de Rocío Jurado con Antonio David y sobre la que por primera vez se pronuncia el torero. Muy serio y visiblemente molesto, Ortega Cano ha hecho aspavientos con los brazos, mostrando su enfado con este asunto, sobre el que sin embargo prefiere no decir nada.

Mientras Ortega Cano prefiere guardar silencio y evita pronunciarse sobre esta presunta traición de Antonio David - ya que, además, la información sería mentira - Ana María Aldón sí ha hablado sobre la polémica. Tan clara como de costumbre y después de pedir que le contásemos "algo nuevo", la andaluza ha dado la cara por el ex guardia civil y, rotunda, ha confesado que no le "cree capaz" de haber filtrado que el torero se le insinuó hace años: "Es que me parece..."

Marta Riesco también ha querido defender a Antonio David de las palabras de Jorge Javier. "Lo dudo mucho que haya sido así, seguro", comentaba.