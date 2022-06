Tremenda pelea entre Kiko Matamoros y Alejandro Nieto. Se ha publicado un vídeo en el que se puede ver una auténtica pelea dialéctica entre los concursantes de "Supervivientes". Las imágenes no fueron emitidas en pleno directo, pues tuvieron lugar durante una pausa publicitaria. Ahora han causado gran impacto entre los seguidores del "reality" de Telecinco.

Todo comenzó con una discusión, en la que Alejandro Nieto reprochó a Kiko Matamoros su actitud hacia él. "Te he respetado muchos años, Kiko, pero ya me has faltado al respeto", advirtió Nieto, ante lo que Matamoros no se arrugó: "Yo soy un saco de pellejos y tú un saco de cuernos". No gustó la frase al andaluz, que replicó con rapidez: "Y tú también".

La conversación siguió subiendo de tono. "Vas a respetar mi edad", advirtió el tertuliano de "Sálvame", antes de advertir. "Ni a tus compañeros respetas, que te quieres comer su comida... bueno, te la comes", acusó Matamoros, ante lo que Nieto se defendió: "Qué va".

Matamoros, continuó asediando a su contrincante dialéctico. "Rajas de mí por detrás, que lo he oído", le espetó. Nieto se defendió: "Es mentira, ¿por qué te crees lo que dicen ellos?". "Porque son honrados y sinceros y porque te he pillado rajando de mí", reveló el tertuliano de Telecinco.

Kiko Matamoros dio su estocada final a Nieto: "Tienes muchos complejos y a nada que te dicen te molestas. Es tu problema, que tienes muchos complejos y que lo llevas todo a lo personal y a terrenos que no se corresponden".

El vídeo, adjuntado en esta noticia, se ha hecho viral en redes sociales y ha dado mucho que hablar entre los seguidores del programa. La mayoría han dado la razón a Matamoros, sin lugar a duda uno de los grandes favoritos de la audiencia en esta edición de "Supervivienes".

Este duro rifirrafe entre Kiko Matamoros y Alejandro Nieto no fue el único momento de tensión vivido en "Supervivientes". En el último programa se vivieron tensos momentos entre Nacho Palau y Kiko Matamoros con Anuar Beno, porque el cuñado de Isa Pantoja faltó al respeto a Nacho Palau tras llamarle en reiteradas ocasiones "Don Coco".

El elenco inicial de esta edición de "Supervivientes" ha estado compuesto por: Desirée Rodríguez, Yulen Pereira, Alejandro Nieto, Tania Medina, Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Anuar Beno, Rubén Sánchez Montesinos, Ana Luque y Juan Muñoz.