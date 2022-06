Grave suceso en "Supervivientes". Rubén Sánchez, uno de los concursantes del programa, ha tenido un roce con el equipo del concurso. Lo sucedido no ha gustado ni a los trabajadores ni a la audiencia, que no han dudado en reprochar su actitud.

"Los espectadores saben que para que 'Supervivientes' sea posible tenemos un grupo de profesionales que cada día se dejan la piel en seguir a nuestros concursantes", ha comenzado a explicar Lara Álvarez, antes de censurar la actitud de Rubén: "Complica mucho el buen quehacer de los nuestros".

Acto seguido, la dirección del programa ha emitido unas imágenes en las que se puede ver a un Rubén claramente frustrado por la falta de medios, que la acaba tomando con un cámara. "Déjame un segundo. Ahora no estoy para tonterías, eh. Échate para allá. Déjame cenar ya, joder. Cuando coma, como; cuando cene, ceno; lo haré como me salga de los cojones, cuando yo quiera", dice con un tono un tanto agresivo Rubén.

Las quejas y los desprecios hacia los cámaras de Rubén continuaron, tal y como se pudo ver en las imágenes emitidas por Telecinco. "Si estoy solo, estoy solo. Lo primero es mi vida y mi salud. He visto que mi vida está en juego. Debo volver a España vivo", espetó a los cámaras.

Además, también se pasaron imágenes en las que durante el día siguiente Rubén trató de dificultar el trabajo de los cámaras tapando los objetivos con la mano y con prendas.

La actitud de Rubén no gustó ni un pelo a la audiencia, que no dudó en cargar tintas sobre él. "Eso no se debe hacer", "sabía a dónde venía", le han criticado.

El elenco de la presente edición de "Supervivientes" está formada por Desirée Rodríguez, Yulen Pereira, Alejandro Nieto, Tania Medina, Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Anuar Beno, Rubén Sánchez Montesinos, Ana Luque y Juan Muñoz.