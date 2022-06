Omar Sánchez fue el gran invitado de la última entrega de 'Sábado Deluxe'. El exconcursante de 'Supervivientes' acudió al programa para hablar de su relación Anabel Pantoja y sincerarse sobre si está molesto de la conexión de su exmujer con Yulen, uno de los concursantes actuales del programa de Telecinco.

Durante la entrevista, el joven no esquivó contestar a ninguna pregunta y explicó con detalle cómo fue el fin de su matrimonio: "Ella llegó un día y me dijo que esto se tenía que terminar, que no funcionaba y no iba ni para adelante ni para atrás, en ese momento sentí que el mundo se me venía encima".

El invitado también quiso opinar sobre el concurso de Anabel, especialmente sobre su relación e amistad, y según muchos de algo más, con Yulen: "Yo en esa primera gala ya le comenté a mis amigos que había visto algo raro en Anabel, vi alguna mirada en ella que me hizo sospechar, es una persona con la que he estado cuatro años, la conozco demasiado bien. Es algo lícito, nosotros no estamos juntos y ella es una persona libre, pero eso no signifique que me guste verlo".

Tras varias semanas participando, Omar aclaró que cree que tiene que hablar con su exnovia: "Para mí es faltarme al respeto, si yo hubiera hecho algo así ella se habría enfadado, creo que se podría cortar un poco y no decir esas frases en pleno directo, ella es libre pero podría mirar un poco por mí".