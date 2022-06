No parece que empiece con buen pie "Déjate querer". La última apuesta de Telecinco para la noche de los viernes ya se ha encontrado con el portazo de algunos telespectadores. Y es que son muchos los que han cargado contra el primer invitado, la presentadora... y hasta con el formato. A través de las redes sociales hay quien asegura que se trata de un auténtico plagio. Esto es todo lo que ha sucedido.

"Déjate querer" es la gran apuesta de Telecinco para la noche de los viernes. Se trata de un programa de reencuentros y en el que los protagonistas abren sus corazones a la presentadora, Toñi Moreno.

El primer invitado será Nacho Palau. El exmarido de Miguel Bosé se sentó en el plató de Telecinco antes de embarcarse en la aventura de "Supervivientes". En el debut del programa Palau recibirá la visita de un familiar de Miguel Bosé que le declarará su apoyo incondicional.

No será el único protagonista de la noche. También estará María del Monte, que sorprenderá a uno de sus seguidores. Asimismo, habrá hueco para los anónimos.

Pese a la buena pinta del programa y a que la cadena parece haber apostado fuerte por él, en internet ha habido numerosas críticas. Son muchos los que acusan a la cadena de plagiar el formato de "Volverte a ver", hasta hace poco presentado por Carlos Sobera.

Otra copia del programa de sobera, que poca imaginacion. — Aurelio ferran (@FerranAurelio) 6 de mayo de 2022

Los problemas de salud de Toñi Moreno

Toñi Moreno está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida. Feliz con su hija Lola - que acaba de cumplir dos años y con la que ha visitado por primera vez la Feria de Abril - y confesando que la pequeña es lo mejor que le ha pasado en la vida, la presentadora estrena un nuevo y esperado proyecto profesional.

'Déjate querer', un programa de entrevistas que veremos por primera vez este viernes en Telecinco - con Nacho Palau, ahora en 'Supervivientes', sincerándose sobre su relación con Miguel Bosé - y que la andaluza ha promocionado este jueves convirtiéndose en la invitada estrella de 'Ya es mediodía'.

Feliz e ilusionada ante este nuevo reto que espera que guste a la audiencia, Toñi ha desvelado, por sorpresa, y para explicar por qué abandonaba el programa antes de que éste acabase, qué problema de salud arrastra desde que llegó al mundo su pequeña Lola.

"Me quedé sin calcio en el embarazo y no puedo ni subir escaleras" ha contado con una sonrisa que refleja que no es nada demasiado serio, revelando que la solución a este incómodo problema que limita su día a día es "infiltrarme calcio en la rodilla". Un innovador tratamiento al que se somete periódicamente y que le hace, ni más ni menos, que el traumatólogo del Rey Juan Carlos, el doctor Ángel Villamor.