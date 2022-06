Radiante, con una inmensa sonrisa y confesando que su recuperación marcha por buen camino y que pronto estará de vuelta en su programa. Así reaparecía Ana Rosa Quintana en la plaza de toros de Las Ventas hace tan solo unos días, revelando la mejor de las noticias respecto a su enfermedad: "Estoy bien, empezando la vida otra vez. Ya esto creo que lo hemos superado".

Horas después era su compañero Joaquín Prat el que anunciaba en directo la mejor de las noticias, la del regreso de la 'reina de las mañanas' a su programa, que por fin tiene fecha. Será en el mes de septiembre cuando Ana Rosa se ponga de nuevo al frente de su magazine tras disfrutar de unas merecidas vacaciones para recargar pilas después de un año especialmente complicado.

Ahora es Cristina Tárrega, íntima amiga de la presentadora y con quien la vimos en su última aparición pública, quien nos cuenta cómo se encuentra tras el anuncio de su vuelta a los platós: "Está muy bien, es una mujer muy luchadora, muy entera y muy fuerte". "La belleza es una cuestión de actitud. No es cuestión de edad, ni de maquillarse, ni de arreglarse. Es de actitud y Ana la tiene, y es lo que os transmitió" ha añadido, sin pasar por alto lo radiante que está la periodista a pesar del durísimo tratamiento al que se ha sometido en los últimos meses para luchar contra el cáncer.

"Mi relación es muy de amistad y para mí es muy importante que vuelva al programa aunque la he visto cada día" desvela, prefiriendo guardarse para sí misma qué le ha dicho Ana Rosa sobre su inminente vuelta al trabajo: "Nosotras hablamos de muchas cosas, de la tapicería, de esto y lo otro* a mí no me podéis hacer ese tipo de preguntas porque mi relación es diferente, es como mi hermana"* confiesa, dejando en el aire cómo afronta la periodista su reincorporación al trabajo.

Patricia Pardo se sincera sobre Ana Rosa en su día más especial

Este viernes fue, probablemente, uno de los días más especiales en la carrera periodística de Patricia Pardo, ya que la presentadora ha recibido el prestigioso galardón 'Antena de Plata 2022' - otorgado por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid - por su labor al frente de 'El programa de Ana Rosa'.

Un acto que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y al que Patricia asistió acompañada por sus padres, Manuel y Finuca, y su hermana Tamara. Radiante, la presentadora acaparó todas las miradas con un total look metalizado con falda tubo, sandalias de plataforma y blusa en diferentes tonos de plateado, y a pesar de no contar con la presencia de Christian Gálvez en un día tan importante, sí tuvo unas palabras para su pareja a la hora de recoger su premio, probablemente el más importante de su carrera hasta el momento.

Y reconocimiento que quiso dedicar, en primer lugar, a su 'jefa' y referente, Ana Rosa Quintana: "Muchísimas gracias, de verdad, no sabéis lo emocionada que estoy y la ilusión que me hace estará aquí. Deciros que es un momento agridulce en lo laboral porque como estabais explicando, no es sustituir, porque ella es insustituible, pero sí guardarle el sitio a una mujer que yo creo que es la mejor en televisión".

"Siempre digo que es como ir a una fiesta de cumpleaños en la que todo está perfecto: hay luces, hay música, hay fiesta, pero falta la cumpleañera. Y a nosotros nos falta ella. Ella no es consciente de la lección de periodismo y de vida que me ha dado durante los doce años que llevo a su lado. Esta Antena, en parte, también es para ella, para todo el equipo y para mi familia de Ana Rosa" ha añadido, muy emocionada.