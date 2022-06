Completamente recuperado del cáncer de testículos que sufrió en 2020 e inmerso en los preparativos de su boda con su pareja desde hace una década, Sergio Corbera - que se celebrará el próximo otoño - Juan Avellaneda ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido a la presentación de la nueva colección de Multiópticas y, con mucho sentido del humor, nos ha hablado de la última noticia fake que ha protagonizado: la de su propia muerte.

- CHANCE: Qué importancia le das a las gafas.

- JUAN: Toda, sino no vería nada que a veces va bien. Para mí es el complemento que siempre necesito. Puedes llevar un look bajón que le pones una gafa chula te da subidón.

- CH: Para cubrir las lágrimas también son buenas.

- JUAN: Mejor un whiski, no hay que llorar por nadie, pero de vez en cuando va bien. Yo le dije a Nieves Álvarez el otro día que me montara el oufit si me moría porque salió una noticia de esas falsas.

- CH: Eso para cuando te mueras.

- JUAN: Espero que quede mucho, pero salió una noticia. Dije 'qué fuerte', alguien me quiere matar ya.

- CH: Pero estás bien.

- JUAN: Estoy súper bien, todas las revisiones de lo mío súper bien. Me lo tengo que ir mirando porque tuvimos un susto hace poco otra vez y me lo tengo que mirar cada seis meses, pero al final es como todo, incluso las mujeres con el pecho es lo mismo, tienes que ir haciendo las revisiones cada X tiempo y ya está.

- CH: Te impide algo en tu día a día.

- JUAN: Nada, nada, a veces duele un poco, no te engaño, es un poco incómodo, pero es un dolor con el que vivo y ya está.

Además, el diseñador, íntimo amigo de Tamara Falcó, nos ha contado si cree que la socialité pasará pronto por el altar con Íñigo Onieva.