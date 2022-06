Tensión, bronca y faltas de respeto en Supervivientes. El tiempo en la isla y las durar condiciones están llevando a los participantes al límite y sacando lo peor de ellos.

Uno de los momentos más difíciles del programa ha sido la fuerte bronca que han tenido Anuar Beno y Juan Muñoz en la isla, donde se han dicho de todo. Anuar Beno critica la actitud de Juan al bañarse tranquilamente en el mar: "Parece que estás de vacaciones". A lo que Juan Muñoz ha respondido: "Tengo derecho a ducharme, no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer".

Anuar, después de un mal gesto de Juan hacia él, lo ha llamado "sinvergüenza" y "fracasado". A lo que Juan no ha querido responder. "Oye vas a asacar el dedo a quién yo te diga, sinvergüenza", le decía Anuar a Juan Muñoz. "Pero qué cojones haces", repetía más enfadado. "Perdona si te ha molestado", le he ha dicho entonces Muñoz. "Venga anda, vete a dar otro paseo fracasado. No te falto al respeto porqué eres una persona mayor", comentaba. "Me acabas de llamar fracasado, si eso no es una falta de respeto", comentaba entonces el cómico mientras se alejaba, al tiempo que Anunar le decía que "cogiera un taca taca para dar el paseo"

En ese momento, Ana Luque ha mandado callar a a Anuar diciendo que se "está pasando". Un gesto muy aplaudido por las redes sociales que, a su vez, piden la expulsión inmediata de Anuar por su actitud. "Anuar a la calle. Eso sí,tanto asco da el ,como los que callaron mientras humillaba a Juan. La única que se pone sería es @AnaLuqueGomez Espero y deseo que se le nomine el jueves"

Ahora, los Royales han impuesto a los Fatales una penitencia y es que, tras las tensiones entre Juan Muñoz y Anuar Beno, el grupo ha decidido que ambos estén atados para todo. La decisión del grupo de Ignacio de Borbón no le hace ninguna gracia a Juan: "Esto no es un juego, es una penitencia y todo por el capricho de una mente enferma como la de Marta. Yo no he hecho nada malo, no me merezco esto. He venido aquí a concursar, no a cumplir condena". "No te pongas dramático, tómalo con humor tú que eres humorista", le dice Kiko Matamoros, aunque esto no le vale para mucho. Pero al pasar el tiempo, el humorista va cogiéndole el gustillo a estar junto a su compañero y termina teniendo momentos de risa con él y haciendo que sus compañeros pasen un buen momento en la isla.