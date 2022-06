Marta Riesco vuelve a estar en el ojo del huracán. Varios presentadores y colaboradores han cargado contra ella en directo por la supuesta llamada de Rocío Carrasco.

"Yo tengo un público que me apoya", comenzó diciendo Jorge Javier en Sálvame, antes de soltar toda su munición contra la colaboradora: "Y lo más importante, no tengo un novio que no denuncia cuando le llaman maltratador". “Me parece que, si en un momento me hizo gracia, ahora me parece peligrosa. Jamás querría tenerla en una redacción trabajando. Me estoy enterando de cosas, certificadas, que no me gustan en absoluto… como miente, como las historias que cuenta no se ajustan a la realidad…” comienza a decir Jorge Javier. “No me gustaría tenerla trabajando en un equipo porque ensucia el ambiente y sus compañeros la detestan. Desde hace tiempo ha dejado de ser periodista y se ha convertido en una más”, añade el presentador, que, además, dice lo que piensa con respecto a su relación con Antonio David Flores. Marta Riesco se defiende vía redes sociales y Jorge Javier continúa: “Yo no he dicho que te voy a echar, pero cuando venga tu jefa (Ana Rosa) verás, porque a ella no le gustan estas cosas”, añade. Tras esto la advierte: “En Mediaset siempre que hablas hay alguien escuchando. Después de descojonarte conmigo vas a un lugar y dices en tono jocoso que te estás pensando denunciarme por acoso. No empecemos a jugar con estos temas porque igual la gentucilla con la que te juntas te lo tolera, pero, conmigo, estos términos no. No me toques las narices”.

Pero no fue el único. Rocío Carrasco también fue al programa a hablar de la colaboradora. Rocío era muy clara con sus palabras hacia Marta Riesco tras verla llorando: "Sí eres mala persona y la que ha llorado he sido yo escuchándote nombrar a mis hijos y escuchándote cuestionarme como víctima de violencia de género. Sí eres mala persona y sí eres mentirosa". Pidiendo por favor a Marta que no siga por el camino que ha tomado, Rocío deja claras sus intenciones que pueden llegar a pasar por un juzgado: "Ha cruzado una línea y es que ha mentido. Yo jamás en la vida he hablado contigo, esas ínfulas que tienes de superioridad y de Beyoncé, la empleas para ejercer violencia sobre mí y decir barbaridades. Siguiendo esas líneas, sí que puede que siga un procedimiento judicial".

"Pido por favor a la Policía Nacional que me ayude con la campaña de acoso que me está haciendo La Fábrica de la Tele. No puedo más. Estoy en tratamiento por su culpa y ahora me encuentro en un hotel con un ataque de ansiedad y sin estar con los míos. Ayuda por favor ante todo esto. tomen medidas ya", escribía en un mensaje.

"Desde que di la noticia de la llamada en la que Rocío y Luis Pliego se estaban riendo de mí y preparando un plan con no se qué intención. La Fábrica de la Tele me ha llamado de todo. Han pedido mi despido. Se han METIDOcon defectos físicos. Están maltratándome mediáticamente hasta unos límites insospechados. Solo soy una periodista que ha contado una noticia. Pido protección a la Policía Nacional".