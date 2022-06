Chanel no tiene pensado descansar. Apenas unas semanas después de quedar segunda en el festival de Eurovisión con su canción "SloMo" , la hispano-cubana ya tiene planes para continuar desarrollando su talento. Y es que, según "Bluper", Chanel estaría ultimando su fichaje por "UPA Next", la secuela de la exitosa "UPA Dance", serie de Atresmedia, allá por los 2000.

La también bailarina ha decidido dar un paso adelante tras un breve parón para completar un reparto que incorporará algunos de los personajes más característicos de la precuela, como Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo y Mónica Cruz, la hermana de la galardonada con el premio Oscar, la actriz Penélope Cruz.

La teleserie, con una media de cuatro millones de espectadores durante su emisión pasada, fue una de las pioneras en el género. A partir de ahí, otros programas como "Fama, a bailar", salieron a la luz. A los fans nunca se les olvidarán aquellas coreografías tan reproducidas por los adolescentes de la época, ni los apasionados romances que hacían de aquellos episodios casi una obra de Shakespeare.

No obstante, no es la primera aparición en pantalla de la hispano-cubana. Tiene un largo recorrido como actriz de reparto en películas como "Fuga de cerebros 2", "El rey de La Habana", "El último invierno" y "La llorona"; y en series y programas de televisión como "Águila Roja", "Gym Tony", "Tu cara me suena" y el concurso "Benidorm Fest", del que resultó elegida para representar a España en el festival de Eurovisión.

La serie, que se empezará a rodar en los próximos meses, promete ser un escenario perfecto para que Chanel pueda seguir luciendo sus dotes artísticas.