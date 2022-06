La carrera de Edurne va de la mano de Cadena Dial, una de las emisoras que más ha creído en ella desde que se dio a conocer en la academia de 'Operación Triufo' hace la friolera de 17 años. Y, como no podía ser de otra manera, la madrileña ha sido una de las grandes protagonistas del concierto 'Únicxs' que la cadena de radio ha celebrado en el Teatro Coliseum.

Presumiendo de un bronceado envidiable tras unas cortas vacaciones en la playa con David De Gea y su hija Yanay, de un año, la cantante ha hecho balance del especial momento que está atravesando y ha respondido a la pregunta que más le hacemos en cada una de sus apariciones públicas: ¿Ampliarán pronto la familia?

Parece que por el momento, la pareja lo tiene claro: "No, de momento no". "Tengo una niña con mucha energía que requiere muchas horas. Tampoco quiero hacerla mayor tan pronto" apunta, reconociendo que aunque le gustaría que no fuese hija única, no es algo que se plantee "para nada" por el momento. "No sé si dentro de cuatro o cinco años, pero ahora no tengo tiempo; lo pienso y digo 'no puedo'" señala.

Volcada en Yanai - "es lo más bonito que tengo en la vida y ahora mismo es mi inspiración" afirma - Edurne viene con las pilas cargas de sus vacaciones, en las que su pequeña ha visto el mar y ha tocado la arena por primera vez, y confiesa que ha sido "precioso estar con ella y con David estos días". "Se me ha pasado muy rápido. Hubiera disfrutado un poco más de la playa, pero la verdad que es precioso ver cómo va creciendo, cómo va descubriendo el mundo, verlo desde sus hijos, su perspectiva, es precioso" asegura.

A pesar de que la pequeña es ahora mismo el centro de sus vidas - "somos muy consentidores" confiesa - la cantante y De Gea están en su mejor momento, como nos cuenta con una gran sonrisa: "Seguimos igual que siempre, tu vida cambia pero es importante no perder esa relación como pareja, esos momentos, como irte un día a cenar. Esa magia yo creo que es importante conservarla, y David y yo, de momento, estamos mejor todavía con la niña".

Y en cuanto al terreno profesional, Edurne tampoco se puede quejar, ya que a los conciertos que ofrecerá este verano en diferentes ciudades de nuestro país se une la grabación de la nueva edición de 'Got Talent', que comenzará próximamente y en la que debutará, como flamante jurado, Paula Echevarría. "Estoy deseando sentarme con ella, me parece una persona maravillosa, la admiro muchísimo y creo que puede aportar muchas cosas" señala la cantante, encantada con su nueva compañera.