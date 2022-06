Jesulín de Ubrique no es muy dado a hacer declaraciones pública sobre temas personales, de hecho, son muy pocas las veces que le hemos visto en un plató de televisión hablando sobre hechos que han ocurrido en su vida y que todavía hay incógnitas difíciles de despejar...

Pero hay una noticia que ha devuelto a la primera línea del corazón a la pareja. Se trata del embarazo de María José Campanario, una información que no nos esperábamos y que ellos mismos confirmaban hace meses a una revista con la felicidad de dos personas que se quieren y desean ser padres nuevamente.

Si Belén Esteban ha dado la enhorabuena a la pareja sin aclarar cómo se lo ha tomado su hija Andrea o si se enteró de que tendrá un hermanito por la revista Hola, Beatriz Trapote se ha mostrado emocionadísima por la noticia de este inesperado aumento de la familia, mientras que Víctor Janeiro ha tirado de sentido del humor para echar balones fuera sobre su nuevo sobrin@. Pero... ¿cuál ha sido la reacción de Julia Janeiro al embarazo de su madre?

Tal y como han contado Jesús y María José, su hija mayor está encantada con la noticia de que el próximo verano aumentará la familia y se pegó "una jartá" de llorar cuando sus padres le comunicaron la buena nueva. Sin embargo, cuando le hemos preguntado por el embarazo de su madre, Juls no se muestra tan expresiva e, intentando pasar desapercibida bajo una gorra negra, tan solo asegura que "no voy a decir nada, de verdad. O sea, no voy a decir nada".

Eso sí, si ocultar su emoción por el hecho del próximo nacimiento de su hermanito, Julia agradece nuestras felicitaciones - "muchas gracias" ha comentado con una ligera sonrisa - dejando claro que aunque es una gran noticia y está feliz por ella, "no voy a hablar".

Pero, ¿cuándo nacerá el bebé? Después de varias semanas anunciando el inminente parto de María José Campanario, parece que todavía nos toca esperar un poquito más para conocer al tercer hijo de la odontóloga y Jesús Janeiro. Las últimas informaciones apuntan a que la madre de Juls está en reposo absoluto y según Rosa Benito no dará a luz hasta el próximo día 14 de junio “son nueve lunas”.

“Va a ser un cáncer como mi Amador”, ha asegurado una Rosa Benito convencida de que a María José Campanario le quedan todavía unos días para ser mamá de nuevo. Según sus conocimientos en maternidad y obstetricia, María José Campanario se pondrá de parto el próximo día 14 de junio, justo cuando se cumple las 9 lunas de su embarazo.

Recordemos que llevamos semanas hablando de la posibilidad de un parto programado debido a la enfermedad que sufre la mujer de Jesulín de Ubrique y que parecía que iba a parir de forma inminente. Sin embargo, las últimas informaciones hablan de que Maria José estaría guardando reposo absoluto dentro de Ambiciones y por eso llevaría varias semanas desconectada del mundo.

Quien sí responde al teléfono es su cuñada, Beatriz Trapote, quién ha asegurado que el niño “nacer va a nacer” y que ella está deseando que sea cuanto antes para poderle achuchar. No sabemos ni podemos confirmar que sea un parto programado ni que se vaya a producir el 14 de junio, pero sí que estamos deseando dar la feliz noticia.