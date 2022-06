Las condiciones extremas de 'Supervivientes' empiezan a hacer mella en los concursantes y parece que las broncas están a la orden del día. Si hay algo claro que está dejando esta edición de Supervivientes que los aliados cambian de compañero cada pocos días.

La división total de los participantes de palya Royale es obvia tal y como se vio en el último Conexión Honduras.

Anuar Beno, Tania Medina y Yulen Pereira están por un lado y del otro: Kiko Matamoros, Nacho Palau y Mariana Rodríguez. Todo salta con las nominaciones, Mariana asegura que Yulen le ha chantajeado para que no nomine a Tania y ella termina nominando a Matamoros, lo que enciende la llama en la playa.

Ella le cuenta a Kiko y Nacho que se siente mal por haber hecho esto: “Me siento sucia por haber escrito tu nombre y por no haber sido leal conmigo misma”. Mientras, del otro lado comentan esto. “Has fallado la palabra de tu equipo”, cree Anuar y Yulen que lo que quiere es “salvar su culo”. Kiko cree que con esto se “han cargado a Nacho” y él asegura que se quiere quedar por “sus hijos”. Tania, por su parte se entera por boca de Anuar de los comentarios que dice Mariana: “Es Alejandro con tetas operadas”. “Estas prótesis que tengo yo, las tiene ella y muchas mujeres, me parece un comentario muy feo”. Y la guerra estalla entre ellos en la playa, todo comienza con los reproches entre Kiko Matamoros y Yulen y termina con la gran bronca de Anuar y Nacho, del que se han emitido las imágenes completas. “Kiko, te han traicionado estabais intentado hacer una estrategia y no os ha salido”, le dice Yulen y esto provoca el enfado del concursante: “Teníamos el derecho a nominar a quién quisiéramos, pero no de chantajear”. Y los gritos empiezan entre ambos y se añaden Anuar y Nacho.

Pero parece que ese no es le gran problema al que va a tener que enfrentarse Yulen cuando vuelva a España. En Sálvame, Pipi Estrada ha dado una información bomba sobre el deportista español desde el plató de 'Sálvame'. “Después de contar lo que voy a contar, no sé si Yulen va a tener muchas ganas de enamorarse y no sé cómo sentará en el seno de la familia Pereira. Lo que voy a contar ahora mismo viene de la Real Federación Española de Esgrima, su presidente José Luis Abajo”, ha comenzado diciendo el colaborador y ha dado los detalles de lo que sucede: “El presidente está muy decepcionado con Yulen porque se entera de que está en ‘Supervivientes’ por la tele. Dice: ‘No entiendo por qué no me lo ha comunicado, por qué no me lo ha dicho y se ha ido por la espalda’. Esto no le ha gustado al presidente de Federación de Esgrima”.

“Esas informaciones no son muy deportivas, salpican a nuestro deporte, me avisaron una semana antes de irse”, explica José Luis Abajo, el presidente de la federación. Añade: “Una sorpresa monumental, estamos en el momento más fuerte de la temporada, la situación de Yulen es que no está compitiendo, no está entrenando y está en la isla”.

Y es que ‘Pirri’ explica que “si no compites y no consigues resultados tampoco tienes ayudas y premios” y que “cuando vuelva de la isla veremos como vuelve” porque “está maltratando a su cuerpo y esto para el deporte es contraindicado”: “Tardará en recuperarse, no sé que le pasa por la cabeza a Yulen. Como vuelva dependerá de él, no de mí”. Y se muestra reticente a ciertos comportamientos en el concurso: “Todo lo que le rodea, ya estamos viendo de que se está rodeando, yo qué sé”, dice.