Rafa Castaño, enemigo íntimo de Orestes, al que ya se enfrentó en una anterior etapa del programa, cuando se emitía en Telecinco, ha vuelto con ganas al programa que ahora presenta Roberto Leal. Así lo ha venido demostrando esta semana y así se ha certificado en la prueba de hoy. Solo le faltó acertar las definiciones de la ele, la pe y la equis.

El regreso de Rafa Castaño ha sido muy bien acogido por la audiencia, que celebra que pueda volver a verse una lucha de titanes. Desde que hace unos meses Jaime cayó eliminado en la "Silla azul", Orestes no había tenido un claro contrincante. De ahí que la dirección del programa haya "fichado" a Castaño.

Eso sí, no todo fueron vivas. También hay quien ha criticado la decisión de Antena 3, ya que entienden que buscan un rival fuerte, no solo para plantar cara a Orestes, sino para perjudicarle.

De hecho, son muchos los espectadores que han anunciado que van a dejar de ver el programa gras esta nueva incorporación. "Lo que hace Rafa es quitar audiencia, no queremos ver como pierde Orestes, queremos que se lleve el bote". "Ese se Rafa le quitó audiencia al programa, ya no lo veo", han apuntado varios espectadores.

La estrategia de "Pasapalabra" para "robar" audiencia a sus competidores

"Pasapalabra" es, sin lugar a dudas, uno de los programas más destacados de la televisión en España. Así lo demuestran día a día las estadísticas de audiencia. Lo que pocos saben es que Antena 3 ha tejido una estrategia en torno al programa para robar la audiencia a otras cadenas. Esta táctica ha sido revelada ahora por un exdirectivo de la cadena.

En este asunto entran en juego dos programas: "Pasapalabra" y el "Telediario". "Si te das cuenta, en estos momentos el noticiario de Antena 3 de la noche no entra a las 21.00, lo hace a las 21.02 21.03", comienza explicando Rafael Vega, exdirector general de Marketing de Banesto, que primero ocupó cargos directivos en el grupo de Antena 3, en una entrevista del podcast "News to you".

Esto tiene una explicación, tal y como reveló el propio Vega. "Así, la gente que está acabando de ver 'Pasapalabra' si quiere cambiar al Telediario da la 1, lo pilla ya empezado. Esos minutos hacen que el arrastre sea masificado", revela.