Después de arremeter en sus redes sociales contra Mediaset y jurar y perjurar que nunca más iba a volver a 'Sálvame', Kiko Rivera ha cambiado de opinión y, haciendo suyo una vez más el popular dicho 'donde dije digo digo Diego', reaparece este sábado en el 'Deluxe'.

Una entrevista en la que, la verdad, no tenemos ni idea de qué puede contar - ya que el Dj es toda una caja de sorpresas y su impulsividad no tiene límites - pero en la que se especula con que podría entonar el 'mea culpa' y pedir perdón públicamente a Isabel Pantoja por las durísimas declaraciones que sobre ella ha hecho en los últimos dos años.

Y es que madre e hijo podrían estar a punto de reconciliarse o, por lo menos, acercar posturas. El propio Kiko confesaba hace una semana - en el concierto de su décimo aniversario en la música en Sevilla - que había intentado un acercamiento a su madre pero que, por desgracia, no había podido ser. Un paso al frente que la tonadillera habría valorado positivamente y, según fuentes cercanas, estaría dispuesta a tender puente con su hijo.

Sin embargo, esto no sería de modo inmediato, ya que Isabel no acaba de fiarse de su 'niño del alma' y al parecer esperaría hasta su regreso de Latinoamérica - donde ofrecerá cuatro conciertos a finales de mayo - para mantener esa ansiada conversación con Kiko.

Por eso sorprende y tanto que el marido de Irene Rosales reaparezca en el 'Deluxe' justo antes de que la tonadillera viaje a América. ¿Pedirá perdón a su madre públicamente o, por el contrario, volverá a arremeter contra ella por no haber respondido a sus mensajes?

Parece que tendremos que esperar al sábado para descubrirlo ya que Kiko, al que hemos sorprendido saliendo de cenar en un restaurante en Madrid, guarda silencio para salvaguardar su exclusiva: "No puedo, no puedo, muchas gracias". "No puedo decirte nada cariño". "Me estás poniendo en un compromiso".

Sábado Deluxe ha desvelado a su invitado con una frase que es un claro mensaje de crítica a Marta Riesco. "El as bajo la manga lo tenemos nosotros". Una clara referencia a la frase que ha estado repitiendo estos días la periodista de El programa de Ana Rosa sobre su supuesta llamada con Rocío Carrasco.