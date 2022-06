Embarazo en "La isla de las tentaciones". Una de las parejas surgidas del "reality" de Telecinco espera un niño. La gran noticia ha sorprendido a sus seguidores que se han alegrado por la gran noticia: "Enhorabuena".

La noticia en cuestión se conoció hace un par de días. Fue entonces cuando la pareja publicó las fotos del test de embarazo positivo y de la primera ecografía. "Después de mil sensaciones estas ocho semanas. Compartidas con mi familia y amigos, y como no con mi otra mitad. He decidido que ya lo quiero compartir, aunque he querido gritarlo al mundo desde el primer día. Las opiniones más importantes ya las he tenido y las tengo en el corazón. Gracias amigas, por llorar conmigo de emoción, gracias familia por hacerme sentir que no estaré sola ni un momento y sobre todo gracias cariño por darme el regalo que mejor podías haberme dado, y por preocuparte por mi todos los días. Os amo y se que mi peque también os amará", escribió el padre de la criatura.

La pareja no es otra que la formada por Suso Olivares y Rosario Cerdán. Ambos se conocieron en el "reality" de Telecinco "La isla de las tentaciones", al que ella acudió acompañado del que por entonces era su novio, Álvaro Boix, frutero valenciano con el que llevaba cuatro años de relación, y él como tentador, y del que salieron juntos. La mayoría de mensajes que recibieron tras el gran anuncio fueron de felicidades.

Si bien, también hubo críticas. Y no terminaron de gustarles. Especialmente a Suso Olivares, que no dudó en contestar a los agoreros con un vídeo en su cuenta de Instagram. "Qué gracia me hace que la gente me diga: 'Estás loco, ¿cómo vas a ser padre que tienes 27 años?' Personas con 30 y pico que viven con sus padres todavía, solteros...", ha defendido el canario.

Suso y Rosario participaron en la cuarta temporada de "La última tentación", que se estrenó el 26 de mayo de 2021. También participaron en aquella edición las parejas formadas por Alejandro Nieto y Tania Medina, Dario Sellés y Sandra Férriz, Josué Bernal y Zoe Mba y Nico Craiu y Gal la Mora.

Esta edición fue una de las ediciones menos vistas de "La isla de las tentaciones". Especialmente los primeros episodios, que no alcanzaron ni un 12% de cuota de pantalla. La gran final, emitida el 25 de enero de 2022, sí alcanzó un 15,4% de share.