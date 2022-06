¿Crisis entre Anabel Pantoja y Yulen? La gran pareja de esta edición de "Supervivientes" parece haber pasado un bache. Al menos eso es lo que se desprende de una de las últimas conversaciones entre ambos que fueron captadas por las cámaras del programa.

Todo comenzó con las dudas de Yulen. No quiero sentirme el segundo plato de nadie", dijo el espadista a la sobrina de Isabel Pantoja, en un ataque de dudas. "Me está jodiendo lo que me estás diciendo", respondió ella, visiblemente molesta porque dudase de sus sentimientos hacia él. "Es lo que he pensado. ¿Qué hago? ¿Te miento?", replicó el deportista.

Nuevamente, después de aclarar la situación, a quien le sobrevinieron las dudas fue a Anabel Pantoja. "Me estás mirando diferente", dijo a su nuevo amor, antes de volver a insistirle: "Por favor, no te vayas a rayar. Lo que puse en la carta es lo que siento. Ya. No salgas de ahí", le dijo.

Los problemas económicos de Yulen fuera de la isla

No todo es de color de rosa en "Supervivientes". Aunque la situación de algunos concursantes parezca idílica en la isla, su situación a la vuelta no parece que vaya a serlo tanto. Es el caso de Yulen quien, tal y como han revelado recientemente, está pendiente de una beca "de entre 20.000 y 25.000 euros" de deporte de alto nivel que tendrá que ganarse cuando regrese a España.

La bomba saltó en "Sálvame". Fue allí donde difundieron un corte de audio de Radio Marca en el que José Luis Abajo "Pirri", presidente de la Federación Española de Esgrima, modalidad que practica el superviviente, explicó la situación del espadista. "Yulen nos llamó y nos dijo 'me voy a Supervivientes'. Fue una sorpresa brutal. Estamos en el momento más fuerte de la temporada", explicó Abajo.

El Presidente habló también de las circunstancias deportivas de Yulen. "La situación de Yulen es que no está compitiendo, no está entrenando y está en la isla. Si no compites y no consigues resultados, no tienes ayudas ni premios", reveló sobre los hipotéticos emolumentos del deportista.

Pese a ello, Abajo no cerró la puerta a que la situación de Yulen mejore cuando regrese de "Supervivientes". "Cuando vuelva de la isla veremos cómo vuelve. Obviamente está maltratando su cuerpo, que eso para el deporte está contraindicado: ha perdido un montón de masa muscular y cuando vuelve tardará unos meses en recuperarse", explicó, antes de abundar: "Lo voy a esperar, pero cómo vuelva dependerá de él. Tendrá que entrenar, alimentarse, ver psicológicamente como está... y de lo que se está rodeando y lo que está haciendo".

Tras las declaraciones de Abajo, Pipi Estrada, recientemente fichado como colaborador de "Sálvame", abundó en detalles. "La Federación tiene una beca de entre 20.000 y 25.000 para Yulen, que está congelada. Después de esta situación está todo muy congelado", explicó el periodista asturiano, que también afirmó que al entorno deportivo del superviviente no le gusta el mundo televisivo en el que se ha sumergido Yulen y su relación con Anabel Pantoja.