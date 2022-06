Buenas noticias para los participantes que quedan en Supervivientes. Y Carlos Sobera ha sido el encargado de anunciar la buena nueva. “¡Esta noche comienza la unificación de los dos grupos!”. Los supervivientes enloquecían y no paraban de celebrar. Cayo Paloma ha sido testigo de gritos, besos y abrazos: “¡Subidón, subidón!”.

No obstante, la alegría se ha visto rápidamente eclipsada por una mala noticia que ha afectado a dos de las participantes en el reality de Telecinco.

El hambre comienza a pasar factura a nuestros supervivientes. La escasez de alimentos está poniendo a los concursantes al límite, provocando que incluso lleguen a saltarse las normas. Mariana, Kiko y Nacho se han dedicado a golpear los árboles para conseguir que los cocos verdes caigan, algo que tienen totalmente prohibido. Este gesto no ha pasado inadvertido para la organización que ha lanzado una clara pregunta a los espectadores: "¿Merecen ser los concursantes sancionados?".

La audiencia tenía clara su decisión: "Me cuesta decir esto porque lo estábamos pasando muy bien y me da un poquito de cosa cortar el buen rollo que estábamos teniendo peor lamentablemente no tengo otro remedio que hacerlo", ha comenzado diciendo el presentador. "El programa ha visto con preocupación como algunos concursantes os habéis dedicado a varear cocos verdes en Cayo Paloma, algo que sabéis que tenéis prohibido hacer. Hemos preguntado a la audiencia si debíamos sancionaros y la respuesta ha sido con un 53% a favor, que sí debéis ser sancionados".

Carlos Sobera ha aclarado que los concursantes que cumplirán la sanción serán Mariana, Kiko y Nacho. El castigo será el siguiente: tendrán absolutamente prohibido comer coco hasta nueva orden.

Kiko Matamoros pide a la organización de Supervivientes que tomen medidas contra Anuar por su último mote a Nacho Palau

Los enfrentamientos entre Kiko Matamoros, Nacho Palau y Anuar son cada vez más frecuentes e intensos. Los concursantes no consiguen entenderse y formar parte del mismo equipo se ha convertido en un infierno para los tres. En ‘Palapa’, los supervivientes han escuchado su última disputa. Aunque Jorge Javier Vázquez ha tratado de calmar las aguas, la guerra entre los habitantes de los cayos no ha hecho más que recrudecerse. “Nacho Palau se tiro toda la noche cogiendo cocos, por eso le llamé don cocos, porque no pude dormir”, comenzaba explicando Anuar y por ello decidió llamarle Don Coco, algo que ha molestado mucho a Matamoros y al propio Palau, evidentemente.

“Tienes tan poca gracia como poca educación, esto es un continuo, una hora, otra hora, otra hora…Dije que al final vas a provocar que vamos a llegar a las manos. Que estás traspasando una línea muy peligrosa. Línea que tú has traspasado cuando nos dijiste que nos esperabas fuera. Nosotros no dijimos ni que te íbamos a agredir ni que queríamos llegar a las manos”, aseguraba por su parte Kiko Matamoros. El colaborador de Sálvame ha pedido a la organizaci´n del programam que tome medidas contra Anuar dado que su falta de educación y ataques son constantes.

Nacho Palau también ha querido defenderse: “Ya tiene un historial de insultos a concursantes de esta edición, fracasado a Juan, vieja pelleja a Ana…He confesado que estoy en un concurso de convivencia y si quiero buscar cocos estoy en todo mi derecho, ya asumiré las consecuencias. Solo tengo que pedir disculpas por decir tacos, no es el ejemplo que quiero dar a mis hijos”, se ha disculpado.