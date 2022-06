En Supervivientes se ha vivido una sonada bronca y el motivo ha sido uno que ya se va repitiendo en el programa, los comentarios de Anuar. Los enfrentamientos entre Kiko Matamoros, Nacho Palau y Anuar son cada vez más frecuentes e intensos. Los concursantes no consiguen entenderse y formar parte del mismo equipo se ha convertido en un infierno para los tres. En ‘Palapa’, los supervivientes han escuchado su última disputa. Aunque Jorge Javier Vázquez ha tratado de calmar las aguas, la guerra entre los habitantes de los cayos no ha hecho más que recrudecerse. “Nacho Palau se tiro toda la noche cogiendo cocos, por eso le llamé don cocos, porque no pude dormir”, comenzaba explicando Anuar y por ello decidió llamarle Don Coco, algo que ha molestado mucho a Matamoros y al propio Palau, evidentemente.

“Tienes tan poca gracia como poca educación, esto es un continuo, una hora, otra hora, otra hora…Dije que al final vas a provocar que vamos a llegar a las manos. Que estás traspasando una línea muy peligrosa. Línea que tú has traspasado cuando nos dijiste que nos esperabas fuera. Nosotros no dijimos ni que te íbamos a agredir ni que queríamos llegar a las manos”, aseguraba por su parte Kiko Matamoros. El colaborador de Sálvame ha pedido a la organización del programa que tome medidas contra Anuar dado que su falta de educación y ataques son constantes. Nacho Palau también ha querido defenderse: “Ya tiene un historial de insultos a concursantes de esta edición, fracasado a Juan, vieja pelleja a Ana…He confesado que estoy en un concurso de convivencia y si quiero buscar cocos estoy en todo mi derecho, ya asumiré las consecuencias. Solo tengo que pedir disculpas por decir tacos, no es el ejemplo que quiero dar a mis hijos”, se ha disculpado. Más del 90% de la audiencia de Supervivientes se pone de acuerdo para castigar a Anuar Todo el tema del fuego y las supuestas trampas de Anuar ha desembocado en un castigo al concursante pro parte de la audiencia. Según ha anunciado Jorge Javier, el 91% de la audiencia ha decidido amonestar a Anuar y el castigo ha sido cuidar de fuego esta semana, pese a haber conseguido el collar de líder. No obstante, el superviviente no lo ha pasado bien con su castigo. “Soy el primero que dice que colaboró en la mentira del fuego. Yo fui el primero en saber cómo se había hecho, y tú el segundo. Porque vi los trozos del insecticida y los cogí con esta mano y los tiré al fuego sin que me viera la cámara. Luego dijimos: ‘si nos pillan todos cómplices’", le reprochaba el colaborador de 'Sálvame' a Yulen Pereira. La organización tomó serias medidas y preguntó a la audiencia si el hermano de Asraf debía ser castigado. El 91% de los espectadores voto para que Anuar cuidara el fuego en solitario. Al principio, el concursante encajó con humor la sanción. "Pues si la audiencia quiere verme jodido con el fuego... ¡Lo tendréis!", dijo entre risas. Sin embargo, con el paso de los días, la tarea ha terminado sobrepasando a Anuar, que ha llegado a su límite. "Es de estos días que dices: '¿Qué hago aquí? Me quiero ir a casa", de desahogaba entre lágrimas con Tania. Por suerte para el superviviente, Lara Álvarez le comunicó en 'Conexión Honduras' que su castigo había llegado a su fin.