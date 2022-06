Después de tantos meses de espera, parece que la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas está más cerca que nunca, sobre todo después de todas las veces que los dos tortolitos han cancelado la celebración por la pandemia. Ambos están viviendo este momento llenos de ilusión y lo cierto es que ya no queda nada para que ambos se digan 'Sí, quiero' delante de todos los seres queridos que no se perderán este enlace.

Hemos hablado con Chenoa y lo cierto es que se muestra de lo más tranquila: "bueno lo llevo bien, estáis vosotros más nerviosos que yo" y es que: "después de haber suspendido la primera se lleva con más cancha, bien, con mas tranquilidad, con muchas ganas, con ganas de estar en familia y celebrarlo". Y es que recordemos que todo indica a que el 14 de junio ambos cumplan por fin este sueño.

La cantante ha querido aclarar que los seres queridos que no van a su boda oficial, como Rosa López, no es porque no haya amistad, sino porque quiere que sean el mínimo de personas posibles: "ya dije que vamos a hacer una cenita aparte, ya lo conté, le vais a sacar mucha punta a todo, hay gente que no va a poder venir, yo lo siento, las cosas mandan y la seguridad de lo que son mayores".

Chenoa también nos ha confesado que tiene todo preparado, así como el vestido y todos los detalles de última hora, gracias a la ayuda que ha recibido de sus "amigas, que son las mejores". Muy agradable con la prensa y cariñosa, la artista se despedía de los reporteros "chao amores" con su mejor sonrisa.