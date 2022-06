Los espectadores decidieron que Desiré fuese la nueva expulsada del formato de Telecinco, por lo que regresará a España en las próximas horas.

El anuncio hizo que la actriz encargada de interpretar a Paca la Piraña en 'Veneno' se alegrase mucho de dejar las islas y poder volver a casa, pero provocó una gran tristeza en la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'La última tentación'. A pesar de su voluntad, deberá permanecer en el concurso como 'parásito' una semana más hasta la próxima expulsión.

Ya en España , Desy ha visitado el plató de 'Tierra de nadie' para hablar sobre su divertida experiencia en Honduras y contar cómo ha sido su convivencia con el resto de compañeros. Desy se ha abierto como nunca y ha desvelado secretos que han dejado sin palabras al mismísimo Carlos Sobera.

"¿Qué tal Alejandro y Tania?", le ha preguntado el presentador. "Eso es sexo todo el día, hasta a través de la valla y todo. Es que no estáis atentos. ¿La valla por qué se cayó? Fue cortito pero intenso. Me dijeron: ‘gracias por entretener a Anabel porque mientras nosotros…’. Bueno si es por eso…yo soy capaz de apagar las cámaras y dejarlas sin pilas, con lo que a mí me gusta”, ha desvelado.

Desy también se ha pronunciado sobre otros concursantes. De Ignacio de Borbón asegura que "ha ido con el papel muy estudiado de víctima" y de Kiko Matamoros que tiene una personalidad "que no le gusta". La que fuera concursante de 'Gran Hermano' habla sin tapujos de la cada vez más estrecha amistad entre Yulen y Anabel Pantoja: "No lo veo a larga distancia, pero creo que Anabel va a vivir momentos muy bonitos y pasionales", deja claro.