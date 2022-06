Mientras Kiko Matamoros está viviendo a tope su paso por 'Supervivientes' y en los últimos días ha consolidado su alianza con Nacho Palau y Mariana y protagonizando enfrentamientos con Anuar, Yulen y Tania, Marta López prefiere desvincularse de las polémicas de su novio y centrarse en su carrera de modelo, que crece a pasos agigantados.

Más espectacular que nunca, la maniquí se ha convertido en la absoluta protagonista del desfile de Virginia Macari en Puente Romano, Marbella. Presumiendo de su impresionante figura en bikini, Marta ha desfilado luciendo la nueva colección de verano de la diseñadora, atreviéndose incluso a lucir palmito montada a caballo.

Un desfile nada convencional tras el que intentamos hablar con la modelo sobre cómo está viendo a Kiko en el reality y qué opinan los hijos del colaborador - con los que se rumorea que no tiene la idílica relación que nos quieren hacer ver, especialmente con Laura Matamoros - a su padre.

Sin embargo, y para nuestra sorpresa, Marta se ha negado a mezclar su profesión con su vida personal y, visiblemente incómoda, ha dejado claro que "estoy trabajando y no voy a entrar en eso aquí". "Es un desfile muy bonito, apoyando la sostenibilidad y la moda y no voy a entrar en el tema de ningún reality" ha asegurado, intentando no eclipsar el evento con las polémicas de Kiko.

Una actitud que ha dejado clara cuando le hemos preguntado por su sorprendente amistad con Olga Moreno, con la que comió hace unos días en Madrid: "No voy a entrar a nada que no sea el desfile, no voy a hablar de eso, lo siento" ha insistido, dejándonos con las ganas de conocer más detalles sobre su inesperada alianza con la ex de Antonio David Flores. "Si me vas a hacer otra pregunta que no sea de Kiko si te respondo. Estoy desfilando y no procede hablar de ningún reality" ha zanjado la entrevista como os mostramos en el siguiente vídeo que descubre una faceta de Marta que no habíamos visto hasta ahora.