Las guardias para vigilar el fuego en los Cayos Cochinos son muy duras. El tertuliano de Sálvame, Kiko Matamoros, pasó un largo periodo de tiempo controlando las llamas hasta que desistió; el fuego, se apagaba. Fue entonces cuando Kiko decidió despertar de su letargo a Anuar Beno, actor y hermano menor de Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja, acto por el que no reaccionó demasiado bien.

"¿Podéis intentar reavivar el fuego? Está en las últimas, así que hay que hacerlo rápido", le suplicó Matamoros al joven actor, a lo que este replicó: "Porque hacerlo tú no, ¿no?". Estas palabras desataron la ira del tertuliano, que de muy mal humor achacó a Beno su dejadez. "Llevo toda la puta noche con el fuego y no os habéis movido ni una puta vez. Te estoy diciendo que tú sabes más de esto y no os habéis preocupado en toda la puta noche, por lo que, lo que me acabas de decir, es una puta impertinencia".

El asunto no pasó a mayores. Sin embargo, el actor mantuvo que la actitud de Matamoros no fue racional: "No es normal que vengas aquí a gritar así", sentenció.

La audiencia castiga a Anuar

Los enfrentamientos entre Kiko Matamoros, Nacho Palau y Anuar son cada vez más frecuentes e intensos. Los concursantes no consiguen entenderse y formar parte del mismo equipo se ha convertido en un infierno para los tres. En ‘Palapa’, los supervivientes han escuchado su última disputa. Aunque Jorge Javier Vázquez ha tratado de calmar las aguas, la guerra entre los habitantes de los cayos no ha hecho más que recrudecerse. “Nacho Palau se tiro toda la noche cogiendo cocos, por eso le llamé don cocos, porque no pude dormir”, comenzaba explicando Anuar y por ello decidió llamarle Don Coco, algo que ha molestado mucho a Matamoros y al propio Palau, evidentemente.

Todo el tema del fuego y las supuestas trampas de Anuar ha desembocado en un castigo al concursante por parte de la audiencia. Según ha anunciado Jorge Javier, el 91% de la audiencia ha decidido amonestar a Anuar y el castigo ha sido cuidar de fuego esta semana, pese a haber conseguido el collar de líder.