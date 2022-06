En España desde hace un par de semanas para promocionar su primer libro, 'Colate, por Nicolás', Colate Vallejo Nágera ha acaparado titulares en los últimos días por sus contundentes declaraciones sobre Rocío Carrasco en el programa de radio de Federico Jiménez Losantos en 'Es radio'. Sin pelos en la lengua el ex de Paulina Rubio se ha pronunciado sobre la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', confesando que "no reconoce" a la hija de Rocío Jurado, a la que conoce desde que tenía 16 años "y nos andaba persiguiendo a algunos". "La veo como una persona que no está bien, que está enferma. Dice que está en tratamiento psiquiátrico. No debería estar ahí dando rienda suelta y sacando un odio extremo hacia su propia familia" comentaba, confesando que no entiende "cosas de la relación con sus hijos": "Ser padre no es pagar abogados ni un chófer, es un sacrificio".

Unas palabras que han desatado una gran polémica y sobre las que ahora Colate se ha pronunciado en la fiesta que ha celebrado en la discoteca Kapital para presentar su autobiografía por todo lo alto rodeado de amigos. Explicando que lo del tratamiento psiquiátrico lo dijo porque la propia Rocío lo ha contado, el empresario reconoce que le da "mucha pena" verla como la ha visto en su documental. "La conozco desde hace muchos años, de cuando era joven y era súper divertida. Me cae súper bien, la quiero mucho, la tengo mucho cariño y me da pena verla así" añade, explicando que lo que ha dicho "ha sido por unas palabras suyas" y reiterándose en que "no es el momento de estar delante de las cámaras". "Ha tenido cierta repercusión y espero que se arregle todo entre ellos" apunta, confiando en que Rocío pueda reconciliarse con sus hijos Rocío y David. Hablando de hijos, Colate no oculta que está deseando volver a España con su hijo Andrea Nicolás, ya que "es el mejor país del mundo para vivir". "Mi hijo y yo tenemos una familia muy grande de la que nos gustaría poder disfrutar más, Miami está bien para una temporada y creo que el día de volver está cada vez más cerca; ojalá sea en septiembre, pero algún día volveremos" revela. Muchas personas han encontrado en su caso - ya que él está obligado a residir en EEUU donde tiene instalada su residencia Paulina Rubio para poder estar cerca de su hijo Nico - ciertas similitudes con la situación a la que se enfrentan tras su separación Shakira y Gerard Piqué, ya que la cantante querría instalarse en Miami con sus dos hijos y no se sabe si la justicia le dará la razón. Para ellos Colate tiene un consejo: "No es fácil, vienen tiempos de problemas, pero que le pongan buena onda y que piensen en los niños y que lo hagan lo mejor posible, que eviten lo abogados y los juicios. Siempre con amor a los hijos". Por último, el empresario ha salido en defensa del Rey Juan Carlos, de quien afirma que nunca se tenía que haber ido de España.