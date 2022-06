Los colaboradores de Sálvame, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, se encontraban estirados en la arena de la playa de Cayo Paloma una noche cualquiera. El programa Supervivientes emitió ayer noche durante la gala un video en el que se veía a los tertulianos compartiendo confesiones. En él se podía ver como Kiko le decía a la sobrina de Isabel Pantoja que tanto él, como Yulen Pereira y Anuar Beno, tenían una estrategia para nominar a Tania: “El día que nos separaron a los grupos la íbamos a nominar los tres”. Sin embargo, la familiar de la tonadillera no terminaba de creerse estas palabras, ya que versaban sobre dos de sus más cercanos amigos en la isla: "Ellos dicen que no". Pero Matamoros insistió: "No te estoy mintiendo, y te lo digo por una cosa. Los tres veíamos cosas en Tania que no nos gustaban, no terminábamos de fiarnos de ella como concursante", comentó el tertuliano.

Tras las varias negativas por parte de Anabel de creerse las palabras de Kiko, el colaborador tuvo que soltar una bomba para que le creyera: "Solo te diré que en la preconvivencia, Anuar hizo un comentario feísimo sobre ti, por lo que no deberías fiarte de él". Anabel contestó con un frío silencio. Sin embargo, al regreso con la conexión en directo, el presentador del programa interrogó a Kiko sobre este asunto. Matamoros se negó a contestar, por lo que Anuar comenzó a preguntarle que qué era lo que había dicho: "De verdad que no sé a lo que se refiere". Matamoros se apoyó en Ignacio de Borbón, que según el tertuliano, estaba presente. El modelo corroboró la información aportada por Kiko: "Es verdad, recuerdo un comentario bastante feo". El tertuliano además, opinó que Anuar es "muy cambiante en sus opiniones, en sus expresiones, en sus afectos… Y hasta ahí voy a llegar". El programa comienza a repuntar en audiencia Supervivientes no estaba pasando por su mejor época respecto a visitantes. Durante las pasadas semanas se discutía en las redes por cuál sería la razón del descenso. Sin embargo, parece que el reality está comenzando a levantar la cabeza poco a poco. Anoche, la gala de Supervivientes lideró su franja de emisión con 2 millones de espectadores y 17,6% del share, en lo que fue su tercera emisión más vista de la edición. Durante el minuto de oro -más visto-, 2,7 millones estuvieron pendientes, a las 23:09h. En total, el programa tuvo 6 millones de televidentes, lo que provocó que Telecinco liderara la jornada del jueves con un 14,4% del share.