La pasada noche pudimos vivir una gala de Supervivientes cargada de emociones. Pruebas trepidantes, expulsiones, reencuentros, unificación... Pero los dos verdaderos protagonistas de la velada fueron Anabel Pantoja, Yulen Pereira y su reciente "romance". Ya pudimos ver hace unos días en los programas diarios unas imágenes de la sobrina de la tonadillera encharcada en lágrimas a causa de "unas terribles pesadillas" en las que profetizaba un bache en la relación con su nuevo amor. Sin embargo, y después de salvarse de la expulsión, Anabel entró en la Palapa sonriente y con muy buenas vibraciones con su nuevo amigo. Las risas cómplices y los comentarios a la oreja no cesaron hasta que el presentador del programa les preguntó desde España cómo iba este nuevo "affaire". Ambos contestaron que estaban muy contentos yendo paso a paso, pero un contundente Kiko Matamoros interrumpió la conversación para dar su opinión sobre la nueva pareja formada en Honduras. “Esta relación tiene menos cuerda que el reloj de mi abuela. Van a durar lo que dure el programa. Yo no he visto menos pasión en un hombre que lo que este señor demuestra por esta mujer, y lo hemos comentado entre los compañeros. No entiendo qué tiene en las venas, si es que siente algo por ti”, comentó el tertuliano de Sálvame.

Estas palabras no sentaron nada bien, tanto a Anabel, como a Yulen, quienes trataron de defenderse: "Kiko, sé que en el fondo me tienes aprecio e intentas aconsejarme para que no termine mal, pero estoy muy contenta con el transcurso de las cosas. Sé que Yulen puede ser menos cariñoso que yo, y eso tengo que aceptarlo", indicó la sobrina de Isabel Pantoja. Un peldaño más arriba en los bancos del habitáculo, el esgrimista le explicaba al tertuliano que no todas las parejas comienzan de la misma manera, y que lo que mantiene con Anabel no es nada serio de momento: "¿Quién ha dicho nada de relación?". Matamoros, cansado de explicaciones, zanjó tajante la conversación por los mismos derroteros, sin bajarse de la burra, hecho que provocó que Anabel explotase: "¿Sabes lo que te digo? Que prefiero mil veces a un Yulen que vaya poco a poco, a una persona como tú que has tenido mil mujeres y parejas", le recriminó. Por fortuna, el colaborador no se tomó a mal estas palabras y contestó calmadamente: "Pues por eso mismo sé tanto de la vida y deberías escucharme un poco más".