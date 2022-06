Impresionante a sus casi seis meses de embarazo, Lydia Torrent sigue al pie del cañón y no hay evento que se precie que no cuente con su presencia. Sin la compañía de su pareja, Jaime Astrain, en esta ocasión, la comunicadora acaparó todas las miradas en la fiesta de verano de Carolina Herrera y Harper's Bazaar presumiendo de su abultada barriguita con un ajustado mono bicolor en blanco y negro.

"Por la tele parece que tengo menos, pero tengo una señora barriga" afirma orgullosa tocándose con cariño la tripa. Será en octubre cuando nazca su primera hija, a la que llamará Elsa - como su famosa abuela, Elsa Anka - como anunció hace un par de meses y, por el momento, confiesa que aunque está llevando "muy bien" el embarazo y no ha tenido ningún antojo ni molestias, ya comienza a estar "un poquito más cansada de lo normal" con las altas temperaturas que estamos padeciendo en los últimos días.

Ilusionada ante su primera maternidad, Lydia está disfrutando mucho esta etapa única en su vida y, revelando que la pequeña da "pataditas" desde la semana 17, admite que tanto Jaime como ella no están nerviosos pero sí "impacientes" porque "queremos verle ya la carita". "Ahora estoy saboreando la tripita, no quiero anticiparme y hay cosas en las que no he pensado" asegura cuando el preguntamos cuál de los dos será un papá más consentidor con Elsa.

Por delante, y antes de que nazca su primera hija, un verano muy especial en el que Lydia adelanta que no disfrutará de los paradisiacas viajes a los que nos tiene acostumbrados desde que comenzó su historia de amor con el modelo. "No sé hasta cuando trabajo, pero vacaciones poquitas porque quiero estar aquí tranquilita en vez de trotar mundo" confiesa, reconociendo que en la recta final del embarazo prefiere descansar para la que se le avecina.