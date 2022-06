A lo largo de estos días se ha hablado mucho sobre la relación que Anabel Pantoja podría haber tenido en los últimos meses (antes de emprender su aventura en 'Supervivientes 2022') con un conocido camarero de Sevilla. Esta tarde, hemos podido escuchar por primera vez al joven que ha hablado con los colaboradores estos días. Ha dado la cara y ha dado declaraciones al periodista y reportero del programa, José Antonio León.

"Se han dicho muchas mentiras sobre mí, sobre Anabel" comenzaba diciendo José María, el camarero con el que presuntamente Anabel habría tenido un romance antes de irse al reality. Y es que recordemos que se ha llegado a decir que ambos se conocieron en diciembre del año pasado y que desde entonces, no han dejado de verse... pero, ¿qué hay de cierto en esto?

José María ha explicado desde cuándo la conoce y cuándo fue la primera vez que intiman: "Yo la conozco en diciembre, pero hay una relación de camarero y cliente, en febrero sí que nos volvemos a verano, ella está soltera, yo estoy soltero, hay feeling y buen rollo y tiene que pasar lo que tiene que pasar" confirmaba el camarero, algo que nadie se podía imaginar ya que cuando conocimos la separación de la colaboradora, ella aseguraba que no había más personas.

El camarero ha explicado en 'Sálvame' que: "ha habido algo en el tiempo pero no ha sido una relación de pareja de tres meses, no nos han visto de la mano ni nada. Hemos hecho buenas migas y ya cuando ella salga del concurso pues... No quiero perjudicarla en su concurso. Me alegro lo que la está pasando con Yulen, ella entró soltera" y ha terminado asegurando que: "No me prometió nada, todo eso que se ha dicho es mentira, hablamos de que cuando saliese ibamos a salir de fiesta y de más".