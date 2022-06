Almudena Cid no ha pasado por sus mejores meses... desde que se hizo pública su ruptura matrimonial con Christian Gálvez y la posterior noticia de la relación del presentador con Patricia Pardo, se ha visto en una espiral de la que le ha costado salir, pero ha salido. Ahora, la actriz sonríe y se quiere más que nunca: así se ha mostrado nuestra protagonista ante los micrófonos de Europa Press Reportajes.

La hemos visto en la Feria del Libro y nos ha confesado que: "Al final la escritura tiene que ver con mi vivencia, con lo que he querido ordenar en mi vida", asegurándonos que ahora está en su mejor momento: "Estoy en el 10, a veces en un ocho o un siete, pero estoy bien".

Y no hay más que verla, tiene ilusión, en parte por sus nuevos proyectos laborales: "En nuevos proyectos televisivos y de todo, estoy ahí que no sé qué va a pasar, barajando nuevas posibilidades y en la escritura", por lo que no descarta escribir para adultos: "Siempre he escrito a un público infantil y me apetece escribir para adultos".

Le preguntamos si tiene en un futuro la idea de ser madre y nos asegura que: "No lo descarto, es algo que siempre he tenido en mente", aunque para eso tiene que encontrar la persona adecuada: "Cuando llegue el momento y la persona".

Almudena se ha mostrado más comprensible que nunca y ha hablado sobre la mala racha que pasó cuando se hizo pública su ruptura: "Yo entiendo vuestro trabajo, me iba a mi casa y pensaba 'madre mía, que marrón esta gente'. Sé que es vuestro trabajo, pero ahora te digo que estoy mejor, en esos momentos no sabía ni cómo estaba, pero ahora estoy muy bien. Me he reencontrado, estoy volviendo como a valorarme y recuperando los valores que tengo yo, volver a mi etapa deportiva me ha ayudado mucho a recordarme cómo era yo".

Y es que la actriz nos ha asegurado que fueron momentos difíciles porque estaba centrada en la obra de teatro: "Me ha incomodado mucho, yo estaba trabajando y me subía a un escenario todos los días y me he dado cuenta que tengo un compromiso laboral muy fuerte porque lo he hecho muy bien".

Ahora, Almudena lo tiene claro: "Voy a seguir siendo yo, la vida te ayuda a experimentar y te enseña muchas cosas" y cuando le decimos si le desea felicidad a Christian nos contesta: "Yo pienso en mí". También nos ha desvelado qué le pareció en su momento las declaraciones de su madre hablando de su ruptura: "Ya la pobre mujer, que hace unas ensaladillas de la hostia, no sé. Es una madre, no tengo responsabilidad sobre ella porque es independiente, las madres saben por lo que pasamos".