Su aparición en el plató ha cumplido a las maravillas lo de ser un ‘rival sorpresa’. Rafa Castaño ha vuelto a ‘Pasapalabra’, lo que se había ganado participando en el especial 20 aniversario del concurso. Eso sí, como aspirante, ha tenido que enfrentarse a la ‘Silla Azul’ para confirmar su regreso. Su entrada al plató ha sido del todo inesperada, como demuestra la reacción de Orestes.

Es difícil adivinar quién ha pasado más nervios: si Pelayo, que se jugaba su permanencia, o Rafa, que prefería mirar hacia abajo para concentrarse. La balanza se ha inclinado del lado del ‘nuevo’, por lo que el asturiano se despide después de tres programas en los que ha demostrado ser un grandísimo concursante.

De esta manera, Rafa vuelve a convertirse en el rival de Orestes, como ya lo fue en una etapa anterior de ‘Pasapalabra’. Además, se enfrentarán por un bote que añadirá más morbo a sus duelos: de 1.096.000 euros.

“Lo bueno de enfrentarte a Orestes, aparte del buen rollo que tenemos, es que te picas y hace que saques lo mejor”, manifiesta sobre su rivalidad. Además, ahora llega más preparado en cuanto que es más consciente de los que eran sus puntos débiles. Uno de ellos: “Las palabras relativamente fáciles”, y nos explica el motivo.

Por último, Rafa descarta verse como el ‘nuevo Jaime’. “Ha sido uno de los grandes concursantes”, destaca de él. El sevillano prefiere no fijarse en su marca de 102 programas sino ir “partido a partido”.

No obstante, el público se ha mostrado molesto con la nueva incorporación. "Bueno pues un seguidor menos ,miles de personas queriendo participar y vosotros Repitiendo y Repitiendo", se quejaba un usuario en Twitter.

De hecho, su paso pro el plató parece que no convence aparte de la audiencia, como han manifestado en Twitter. "Definitivamente la cagaron con ese concursante y además le dan infulas. Van a perder mucha audiencia en España y muchos países", "Que tipo tan repelente es el Rafa, es insoportable esos aires de listero que se da, nada agradable ver el programa si no fuera por Orestes", "Rafa es un prepotente, y me parece de mal compañero y pedirle al presentador "me interesa más que me digas los segundos que le quedan a Orestes" Luego dice las palabras en segunda vuelta para desmoralizar a Orestes y llevarse la victoria", han señalado varios usuarios en la red social del pájaro azul.

La estrategia de "Pasapalabra" para "robar" audiencia a sus competidores

"Pasapalabra" es, sin lugar a dudas, uno de los programas más destacados de la televisión en España. Así lo demuestran día a día las estadísticas de audiencia. Lo que pocos saben es que Antena 3 ha tejido una estrategia en torno al programa para robar la audiencia a otras cadenas. Esta táctica ha sido revelada ahora por un exdirectivo de la cadena.

En este asunto entran en juego dos programas: "Pasapalabra" y el "Telediario". "Si te das cuenta, en estos momentos el noticiario de Antena 3 de la noche no entra a las 21.00, lo hace a las 21.02 21.03", comienza explicando Rafael Vega, exdirector general de Marketing de Banesto, que primero ocupó cargos directivos en el grupo de Antena 3, en una entrevista del podcast "News to you".

Esto tiene una explicación, tal y como reveló el propio Vega. "Así, la gente que está acabando de ver 'Pasapalabra' si quiere cambiar al Telediario da la 1, lo pilla ya empezado. Esos minutos hacen que el arrastre sea masificado", revela.